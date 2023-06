Le veto de Smet tombe à l’eau : Schaerbeek reçoit le feu vert pour réaménager l’avenue Louis Bertrand à sa sauce, “un événement important”

Le projet de réaménagement des autorités schaerbeekoises avait pour rappel été bloqué par l’administration régionale de l’urbanisme. Le désormais ex-secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit) jugeait notamment le projet trop peu ambitieux pour la mobilité douce et demandait la suppression d’une centaine de places supplémentaires pour améliorer la cyclabilité, rappelle la commune. Schaerbeek avait alors introduit un recours auprès du gouvernement régional, qui a donné raison à la localité.

Travaux dès 2025

Le Premier échevin espère lancer les travaux en 2025, pour une durée d’un an, un an et demi. Il est prévu de réaménager l’axe entre le parvis de l’Église Saint-Servait et le parc Josaphat. Deux pistes cyclables seront tracées, à l’instar des nouvelles infrastructures rue Royale-Saint-Marie. “C’est un projet équilibré. L’avenue retrouve sa fonction initiale, et on l’inscrit dans la modernité, tout en respectant le patrimoine classé.”

Au total, 48 places de stationnement seront supprimées sur l’axe. Pour diverses raisons selon l’échevin : améliorer la visibilité des passages piétons, étendre les trottoirs au niveau des surfaces commerciales et dégager la vue d’éléments patrimoniaux. Un budget d’environ huit millions d’euros est prévu.