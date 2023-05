17 pacsons de cocaïne et toute une petite pharmacie saisis rue d’Aerschot

Des policiers ont constaté, durant la nuit des faits, un attroupement de personnes rue d’Aerschot à Schaerbeek. “Soupçonnant un trafic de stupéfiants, ils ont alors décidé de contrôler l’individu au centre du groupe”, a relaté la police locale. “Lors du contrôle, les policiers ont trouvé des stupéfiants et des médicaments sur l’individu. Au total, ce sont 17 pacsons de cocaïne, 1,8 gramme de cannabis et 35 médicaments de type Tramadol et Lyrica qui ont été saisis. Ces médicaments ne peuvent être vendus que par un pharmacien sous prescription médicale”.

Le suspect est un homme âgé de 26 ans. Il est connu des services de police. Il a été arrêté pour vente de stupéfiants et infraction à la législation sur les médicaments, puis mis à disposition du parquet de Bruxelles. Après audition, il a reçu une citation directe à comparaître devant le tribunal correctionnel.