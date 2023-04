Un incendie déclasse tout un bâtiment à Schaerbeek

Heureusement, aucun blessé n’est à déplorer. L’origine de l’incendie est, pour sa part, accidentelle. Suite à l’incendie, une fuite d’eau s’est produite et cet écoulement a provoqué des dégâts supplémentaires dans toute la maison. Les impétrants ont été coupés et la maison déclarée inhabitable. La police et les services communaux de Schaerbeek se sont chargés du relogement des sinistrés. Après décontamination, la fin de l’intervention a eu lieu vers 23 h 15.

Au total, les moyens engagés étaient importants : deux autopompes, deux auto-échelles, le Smur de l’hôpital St Jean et des ambulances.