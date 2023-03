Pas de contrôle d’identité, mais le calme exigé pour le prochain conseil communal de Schaerbeek

”On n’était pas spécialement attaché au contrôle d’identité”, glisse le premier échevin Ecolo, Vincent Vanhalewyn. “Je comprends l’émoi suscité par la proposition. Évidemment, les citoyens ont le droit de manifester et d’interpeller les élus”, et de rappeler qu’en conseil communal, il existe certaines règles bien précises pour le faire.

Dispositif policier renforcé

Lors des derniers conseils communaux, la grande et élégante salle du conseil était peuplée d’environ 250 personnes. Si elles ont été chauffées à blanc par les plus vindicatifs (estimés à une quinzaine de personnes), ce sont bien ces derniers qui sont visés par ce rappel au règlement. Celui-ci stipule en outre qu'“après un avertissement, le Président peut faire expulser à l’instant du lieu de l’auditoire toute personne qui donne des signes publics, soit d’approbation, soit d’improbation, ou qui excite au tumulte de quelque façon que ce soit. Il peut en outre faire dresser procès-verbal à charge du contrevenant en vue du renvoi de celui-ci devant le tribunal de police, sans préjudice d’autres poursuites si le fait y donne lieu.”

Le cabinet de la bourgmestre entend bien faire respecter ce règlement à la lettre, et s’en donnera les moyens. En l’occurrence, un dispositif policier renforcé. Difficile d’en dire la composition pour l’heure.

Par ailleurs, le conseil communal schaerbeekois demeurera capital ce mercredi encore. En effet, les conseils communaux de janvier et février avaient seulement permis les interpellations citoyennes, et le chahut qui va avec. En effet, la majorité schaerbeekoise n'avait pas réussi à assurer le quorum légal pour la tenue d'un conseil. En conséquence, si la situation venait à se représenter mercredi, la loi autorise le conseil à voter les points à l'ordre du jour du conseil de janvier, et ce, sans quorum.

Anderlecht s’adapte aussi

À Anderlecht aussi, le prochain conseil communal s’annonce tendu. Plusieurs interpellations citoyennes seront à l’ordre du jour du conseil communal de ce jeudi, et nul doute qu’ils viendront avec un comité de soutien. Là non plus, la commune ne relèvera pas les identités des membres du public, mais un dispositif policier sera présent à l’intérieur du conseil communal, ainsi qu’aux portes de l’hôtel de Ville. “L’idée est de fixer un seuil de tolérance assez bas, note un fin connaisseur de la vie politique locale, et d’être en mesure de ramener la sécurité à l’intérieur comme à l’extérieur. Si on ne fixe pas des balises, on pourrait arriver à des débordements inacceptables.”