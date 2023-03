Des contrôles d’identité à l’entrée du conseil communal de Schaerbeek, la proposition choc d’Ecolo-Groen

Aucune décision n’est encore prise mais, en vue du prochain conseil communal schaerbeekois le 29 mars, Ecolo-Groen propose de mettre en place plusieurs mesures afin que de tels pugilats verbaux ne se reproduisent plus.

Ainsi, Ecolo-Groen propose que “toute personne souhaitant assister au conseil doit être identifiée, via sa carte d’identité ou autre document probant”. Lors de son identification, “toute personne recevra une copie des règles pour assister à un conseil communal, en l’occurrence, la copie des articles pertinents du Règlement d’ordre intérieur (ROI) – à savoir, les articles 15 et 16, principalement. Ces règles feront l’objet d’une publication sur le site de la commune, avant le conseil, et, seront affichées physiquement lors de celui-ci, – elles devront également être rappelées en début de conseil.”

Ce n’est pas tout. “Après un avertissement préalable”, Ecolo-Groen suggère que “les personnes agissant en contradiction de ces règles, seront amenées à quitter la séance”. Et propose d’installer une “distance physique sera installée entre le public et les membres du conseil”.

Traffic signs are destroyed as some people hold a protest action against the 'Good Move' traffic circulation plan in Schaarbeek - Schaerbeek, Brussels, Tuesday 25 October 2022. BELGA PHOTO NILS QUINTELIER

Ecolo-Groen se plaint que depuis octobre, les membres de son groupe “ne sont plus en mesure de prendre la parole, soit parce qu’ils sont interrompus – voire dans certains cas insultés -, soit parce qu’ils n’osent pas. Cela est totalement inacceptable dans la mesure où cela compromet le processus démocratique. Et, il me semble que nous ne sommes pas le seul groupe dans ce cas”, explique la conseillère communale Lucie Petre, à l’initiative.

Le ROI explique pourtant, dans son article 16, que “pendant la durée de la séance, le public ne peut manifester son approbation ou son improbation par quelque moyen que ce soit”. Il précise encore que “le président du conseil peut expulser toute personne qui contrevient à ces règles, après un avertissement”.

Le groupe Ecolo Groen demande dès lors que le ROI soit appliqué de manière très stricte, à tout le moins de manière provisoire, et, donc, lors du prochain Conseil communal, le 29 mars 2023.

Ecolo-Groen va inviter les autres groupes politiques de la majorité comme de l’opposition à signer le document.

Au cabinet de la bourgmestre ff Cécile Jodogne (Defi), on attend de recevoir le document avant de se prononcer. Néanmoins, une réflexion a déjà été menée sur cette problématique, des réunions ont été organisées avec la bourgmestre, la secrétaire communale et la police.