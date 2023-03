Friche Josaphat: les quatre CA concernés ont validé l'attribution du marché de logements

”Si on construit la Friche Josaphat, toute zone verte est en sursis à Bruxelles” : les activistes mettent la pression sur le Gouvernement bruxellois

Des associations, dont Greenpeace, Natagora et Sauvons la Friche Josaphat, ont amené abeilles, criquets et oiseaux de la friche Josaphat sous les fenêtres des Ministres ce 2 mars 2023. Ils exigent encore une fois de sauver l’espace vert. Au Gouvernement, l’avis de tempête ne retombe pas entre PS et Ecolo.