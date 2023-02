Le record mondial de lecture multilingue battu dans une bibliothèque de Schaerbeek

L'idée de cette tentative a été initiée par la bibliothèque, les écoles de Schaerbeek et l'ASBL Foyer. L'une des phrases du livre a été lue à voix haute dans les 65 langues avec une pause de dix secondes maximum entre chacune. Un jury d'experts composé de professeurs et de collaborateurs des universités de Gand, d'Anvers, de Bruxelles et de Louvain-la-Neuve ainsi que de traducteurs professionnels des institutions européennes a été chargé de juger si les langues étaient employées correctement.

"Ce record du monde, c'est la cerise sur le gâteau! Mais même sans ça, cette journée aurait été très réussie", s'est réjoui Adelheid Byttebier, échevin de la Culture et de l'Enseignement néerlandophone de Schaerbeek. "Nous voulions surtout braquer les projecteurs sur la richesse des langues dans notre commune. Les enfants doivent être fiers de leur langue maternelle".

Sven Gatz, ministre bruxellois de la Promotion du multilinguisme, s'est également enthousiasmé de ce projet : "Nous essayons de mettre en avant le multilinguisme autant que possible, et de faire prendre conscience de son importance au plus grand nombre. Cette initiative montre la réelle place qu'occupe le multilinguisme au sein de notre population".

# Belga context

