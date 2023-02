Le PS veut-il passer en force sur la friche Josaphat? "Le tout ou rien n'est pas une solution", tempère Vervoort

Rudi Vervoort (PS) était interrogé par plusieurs députés en séance plénière du parlement bruxellois à la suite de la suspension, jeudi de la réunion de son gouvernement à la suite du départ du ministre Alain Maron et de la secrétaire d'État Barbara Trachte (Ecolo) sur fond de différend dans ce dossier.

La crainte du "coup de force"

Comme l'a indiqué vendredi la députée écologiste Isabelle Pauthier, les Verts craignent un "coup de force" dans ce dossier via la finalisation d'une procédure de dialogue compétitif par trois organismes d'Intérêt Publics régionaux (SAU, Citydev et SLRB) pour la construction de logements sociaux sur une partie du site, celle qui est la plus sensible, selon elle en termes de biodiversité.

Pour Rudi Vervoort, Il ne s'agit pas d'un coup de force. À l'inverse, une intervention du gouvernement en bout de course pour mettre un terme au dialogue compétitif initié de longue date et jamais remis en cause auparavant pourrait être considéré comme tel. "Il est clair que c'est regrettable de n'avoir pu le faire dans le cadre d'un PAD plus abouti", a-t-il ajouté.

Plus largement, le ministre-président a jugé que le "tout ou rien n'est pas une solution". A ses yeux, l'action politique est d'essayer de trouver un équilibre entre les différentes fonctions. "Le dossier est encore loin d'être terminé", a-t-il conclu.

"Écolo accepte les pelleteuses"

De son côté, l'opposition MR a dénoncé la multiplication des sujets de discorde au sein de l'exécutif.

Le député Gaëtan Van Goidsenhoven estime qu'il y a bien un passage en force dans ce dossier via les OIP alors qu'il faut ramener de l'apaisement et remettre tout le monde autour de la table. Celui-ci s'en est également pris à Ecolo "qui depuis quelques jours fait mine de s'opposer à ce projet en quittant les réunions mais s'abstient quand il s'agit de voter à la SAU (Société d'Aménagement urbain) pour attribuer le marché".

Le MR dit défendre, depuis 2021, une position qui préserve la biodiversité sur le site.

"Sur ce dossier, Écolo s'est fait piéger et paie le prix de ses compromissions. En mars 2021, nous avons proposé de convertir la partie ouest de la friche (la plus riche en biodiversité) en réserve naturelle, la proposition fut rejetée sans réel débat. En juillet de la même année Écolo accepte les pelleteuses en validant le PAD Josaphat en première lecture avant de finalement reculer depuis quelques jours", a commenté pour sa part, le chef de groupe libéral, David Leisterh.