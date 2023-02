Michel De Herde s’exprime sur Facebook et dément toutes les accusations : “Nous sommes persuadés d’avoir affaire à une entreprise de démolition”

”Vous avez été nombreux à prendre gentiment de mes nouvelles et je vous en remercie. J’ai reçu des messages de soutien, mais aussi des demandes d’explication, des messages d’étonnement. Et c’est bien normal, vu la gravité des accusations”, explique-t-il avant de déplorer avoir “malheureusement lu des commentaires et des messages de haine.”

”J’ai pris un coup. Ma santé aussi, ma famille, mes amis également. Ils me soutiennent malgré qu’ils souffrent beaucoup. Je voudrais vous dire que ce n’est pas parce que je parle peu en ce moment que je me sens coupable. Je démens les accusations protées contre moi. Depuis la première plainte déposée par Madame Sihame Haddioui, du parti Ecolo, mes avocats, ma famille, mes proches et moi-même, nous sommes persuadés d’avoir affaire à une entreprise de démolition.”

”Ne pas tomber dans le piège de celles qui veulent rendre la justice à la place de la justice”

”De la même façon, nous avons décidé de ne remettre nos éléments de défense qu’à l’autorité judiciaire, ce qui explique notre absence volontaire des médias alors que l’autre partie n’arrête pas de les utiliser. C’est une marque pour nous, ce silence volontaire, d’un profond respect de l’institution judiciaire.”

Michel De Herde annonce également la citation, plus tard, de témoins à décharge. “Vous devez comprendre qu’il est légalement trop tôt dans la procédure judiciaire pour pouvoir citer des témoins à décharge. Il y en aura.”

”Avant de conclure, je voudrais vous inviter à ne pas croire ce qu’écrivent certaines personnes. Elles soutiennent et défendent une version et ne savent rien ou ne veulent rien savoir de l’autre version. Un jour la vérité judiciaire sera connue, cela risque de prendre du temps. En attendant, je vous invite à ne pas tomber dans le piège de celles qui veulent rendre la justice à la place de la justice. La présomption d’innocence existe : elle est fondamentale en justice. Merci d’assurer cette protection.”

En début de semaine, Michel De Herde avait déjà clamé son innocence, assurant que les “accusations étaient totalement infondées.”