Friche Josaphat : les verts quittent le conseil des ministres bruxellois, le PS ne plie pas

Même si les verts assurent être encore très loin du divorce, il s’agit de la plus grosse crise entre les deux partenaires majeurs de la majorité bruxelloise. “Nous voulons poursuivre le travail pour plus de logement abordable et plus de nature à Bruxelles. Ce gouvernement présentera un bon bilan à ce sujet. Mais il n’y a pas d’accord au gouvernement pour bétonner la friche Josaphat”, commentent les cabinets de Barbara Trachte et d’Alain Maron.

“Nous avons donc demandé ce matin que le ministre-président mette fin au passage en force dans les conseils d’administration sur ce dossier. Passer en force avec une partie de la majorité provoquera une aventure juridique qui ne servira aucun Bruxellois. La Région a déjà connu trop de dossiers de ce genre. Nous demandons au partenaire socialiste d’assurer la poursuite sereine des travaux du gouvernement. Il y a encore énormément de travail à mener ensemble pour les Bruxellois.”

Écolo n'accepte pas le passage en force

Début de semaine, les écologistes accusaient déjà les socialistes d’avoir forcé la procédure d’attribution du marché sur la construction des 509 logements sur la friche Josaphat en by-passant le gouvernement et l’outil administratif régional urban.brussels. Comment ? En validant l’adjudication du marché au consortium d’entreprise sélectionné par la SAU pour mener le chantier via les conseils d’administration des Organismes d’intérêt publics (OIP) concernés par le dossier : le Fonds du Logement, la SLRB, la SAU et Citydev. Ceci alors que le plan d’aménagement directeur (PAD) est toujours bloqué en gouvernement. Sauf que, pour le PS, le Plan régional d’aménagement du sol (Pras) permet la construction de logements, donc de se passer du PAD sur une partie du site. Ecolo n’accepte pas ce passage en force, le contournement des procédures et le fait donc savoir par la manière forte.

Reste à savoir maintenant si Rudi Vervoort et le PS bruxellois poursuivront sur leur lancée ou calmeront le jeu. Un premier signe ? Hier soir, la SAU et la SLRB ont validé le choix du consortium. Le Fond du Logement l’a reporté au 3 mars. Reste Citydev ce vendredi. On le comprend, le PS n’a pas l’intention de plier face à la pression Ecolo. Dans le chef des socialistes, on balaie le passage en force, accuse les verts de déloyauté. Et explique qu’Ecolo est parfaitement au courant de l’échéance du 9 mars, date limite de la validité du processus d’appel à candidature. Qu’en refusant de valider le PAD Josaphat, Ecolo force le redémarrage complet de la procédure. Autrement dit : impose un 'reset' complet d’un projet qu’il a pourtant validé en première lecture.

Le PS ne pliera donc pas. Ecolo semble arc-bouté sur sa position. La tension est à son comble mais le divorce semble encore loin même si une médiation s’impose, au niveau des présidences de parti notamment.