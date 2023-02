Inculpé pour viol de mineur, Michel De Herde suspendu de DéFI

Michel De Herde est inculpé pour viol sur mineur de moins de 16 ans, viol sur de mineur de plus de 16 ans, et pour détention d'images pédopornographiques. De Herde a aussi été privé de ses mandats par la commune de Schaerbeek.

C'est à la suite de cette nouvelle inculpation, annoncée officiellement lundi par le parquet que le dit Comité des sages, l'organe chargé du respect de la déontologie de DéFI, s'est réuni mercredi soir, à la demande du président et du secrétaire général du parti. À cette occasion, Michel De Herde, accompagné de son conseil, a été entendu, conformément aux statuts, a précisé la présidence du parti jeudi.

Après cette audition, le Comité des sages a décidé de suspendre immédiatement Michel De Herde de sa qualité de membre.

En novembre dernier, le Comité avait décidé de suspendre Michel De Herde du droit de vote et d'éligibilité dans les instances centrales et locales du parti.

La récente inculpation de l'échevin s'ajoute en effet à une précédente de l'élu pour atteinte à l'intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes. Cette inculpation plus ancienne faisait suite à une plainte pour viol déposée par une étudiante. Quelques mois plus tôt, une autre plainte avait été déposée contre lui par sa collègue Sihame Haddioui (Ecolo), échevine de la Culture et de l'Égalité des genres et des chances à Schaerbeek. Elle avait affirmé que Michel De Herde avait tenu des propos sexistes à son égard et l'avait accusé d'avoir commis des attouchements sur sa personne, lors d'un conseil communal en octobre 2021. Michel De Herde a toujours nié ces accusations.

À présent, Michel De Herde est écarté du parti le temps de la procédure judiciaire.

Le Comité des sages a opté pour l'avant-dernière sanction possible, en termes de sévérité, dans l'éventail des possibilités que lui offrait l'article 104 des statuts de DéFI (avertissement; blâme; la perte du droit de vote et/ou d'éligibilité dans les instances centrales et/ou locales du parti pour une durée déterminée qui ne peut excéder un an; écartement d'une section locale ou d'une fédération provinciale pour une période ne pouvant excéder un an; la suspension de la qualité de membre pour une période ne pouvant excéder un an; exclusion).