Une personne décédée retrouvée dans le squat de la rue des Palais ; les bénévoles dénoncent “l’amateurisme” de l’évacuation

Mercredi matin, les pompiers ont également été appelés pour un incendie dans le squat. Le feu aurait été bouté à une ou plusieurs couvertures. Le décès n’est pas lié à ces faits.

L’évacuation définitive des locaux aura lieu ce mercredi. Celle-ci a eu lieu en grande partie ce mardi 14 février. Une partie des occupants a été évacuée en bus. Certains ont atterri au Crossing Schaerbeek. En raison de l’incendie et de l’intervention du parquet en rapport avec le décès, toutes les personnes se sont retrouvées à la rue de manière anticipée mais beaucoup ont encore laissé leurs affaires à l’intérieur.

La secrétaire d’État à l’Asile et à la Migration Nicole de Moor (CD&V) a réagi au décès via Twitter. “Terrible que quelqu’un soit mort dans le squat de la rue des Palais. Mes condoléances aux proches. Je suis l’affaire de près pour en connaître tous les éléments. Nous sommes en contact avec les autorités bruxelloises et la police”, écrit Nicole de Moor.

”Comment autant d’amateurisme est-il possible ?”

D’après des travailleurs sociaux présents sur place lors de l’opération d’évacuation de mardi, quelque 250 à 300 personnes munies du fameux “bracelet bleu” permettant d’identifier les occupants à prendre en charge restaient sur place en soirée. “Ces personnes ont attendu toute la journée sans information, sans ravitaillement, sans considération”, dénoncent les travailleurs sociaux. “Elles ont enfin reçu gaufres et eau vers 15h, distribuées par des bénévoles”. De quoi souligner “une gestion calamiteuse et mensongère des autorités”.

Les bénévoles déplorent le risque d’une évacuation policière ce mercredi 15 février alors que les personnes non prises en charge ont réintégré le bâtiment en soirée. L’évacuation “humanitaire” a en effet repris ce mercredi matin avant que la police ne passe à l’action dans l’après-midi.

guillement Il est inacceptable de faire preuve d’aussi peu de considération envers les personnes logées dans cet environnement insalubre et surpeuplé. Comment est-il possible d’ensuite communiquer une opération "réussie"? C'est un mensonge.

Les associations dénoncent dès lors l’amateurisme de l’opération, pourtant prévue et annoncée de longue date après que le squat a défrayé la chronique. “Comment est-il possible de préparer une opération aussi importante avec autant d’amateurisme. Affirmer que le problème vient du fait que certaines personnes ont tenté de se faire passer pour tels pour bénéficier de la nouvelle prise en charge est malhonnête. Il était notoire que plus de 700 personnes logeaient dans ce bâtiment, or 250 places seulement ont été prévues. Il est inacceptable de faire preuve d’aussi peu de considération envers les personnes logées dans cet environnement insalubre et surpeuplé. De plus, comment est-il possible d’ensuite communiquer aux médias une opération “réussie” durant laquelle toutes les personnes ont pu “être relogées”. Ceci est simplement un mensonge. Que doit-on conclure de la confiance qu’il nous faut avoir dans ces promesses et ces informations ?”

Les bénévoles se sont mobilisés pour assurer une présence sur place ce mercredi aussi. “Si jamais il n’y a pas de solution et que le bâtiment Palais doit fermer, ouvrir un nouveau squat sera la seule solution envisageable”, préviennent-ils déjà.