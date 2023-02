Conseil communal annulé à Schaerbeek faute de quorum, “la coupe est pleine” : la Cité des Ânes a-t-elle encore une majorité ?

Au moment d’entamer l’ordre du jour, plusieurs conseillers de la liste du bourgmestre n’étaient pas présents. Il s’agit des trois conseillers communaux anti Good Move. “Depuis plus d’un an, la majorité politique à Schaerbeek n’a plus le quorum nécessaire à la tenue d’un conseil communal. Fidèle aux engagements pris face aux Schaerbeekois, l’opposition a toujours voulu se montrer constructive et a toujours maintenu sa présence afin de faire fonctionner les services communaux. Aujourd’hui, la coupe est pleine”, ont communiqué les socialistes, le MR, le PTB, Les Engagés et le libéral indépendant, Georges Verzin.

Ce mercredi soir, Schaerbeek devait pourtant voter son budget. Et devait également se pencher sur une motion de l’opposition concernant l’épineuse question du stationnement. Beaucoup de questions se posent, ce mercredi soir, quant à l’avenir politique de la Cité des Ânes.

Il semble de plus en plus évident que Schaerbeek n’a plus de majorité. Et semble de moins en moins gouvernable. Parmi les pistes possibles, sur un plan purement arithmétique s’entend : la montée du PS dans la majorité au détriment d’Écolo…