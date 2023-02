Schaerbeek prend 3 mesures envers Michel De Herde, de nouveau inculpé : “Il comprend qu’il met en grande difficulté sa famille politique”

Pour rappel, le mandataire DéFI est inculpé pour “viol sur un mineur de moins de seize ans, viol sur mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques”. Il s’agit d’une nouvelle inculpation visant De Herde après celle remontant à novembre 2022. Suite à quoi l’homme avait vu le Collège lui retirer ses compétences. Plus tôt encore en 2022, l’échevin de l’Instruction publique avait été visé par une plainte de sa collègue échevine Sihame Haddioui. De Herde a toujours démenti.

Retrait des compétences confirmé

Ce mardi, suite au dernier rebondissement dans ce qu’elle qualifie de “pénible affaire”, la Bourgmestre FF annonce que “Michel de Herde a accepté” trois mesures, sur proposition de son groupe politique”, la Liste du Bourgmestre. D’abord, (1) que le retrait de ses compétences, effectif depuis sa première inculpation, soit “bien évidemment” prolongé suite à cette seconde inculpation et qu’il n’ait pas de relation avec les services communaux. Et cela jusqu’à ce que la Justice ait fait son œuvre. (2) De ne plus participer ni au Collège ni au Conseil tant que ces inculpations ne soient levées. Et enfin (3), que le Conseil communal désigne, dans l’attente de la décision judiciaire, un autre représentant dans les organismes communaux dans lesquels il a été nommé.

guillement Michel De Herde reconnait la gravité de l’inculpation et comprend qu’il met en grande difficulté sa famille politique.

La Bourgmestre précise avoir mandaté son conseil juridique “afin d’obtenir confirmation de cette nouvelle inculpation par le Parquet et d’en connaître précisément les chefs”. Le communiqué de Jodogne précise aussi que “les Échevines et Échevins de la Liste du Bourgmestre se sont réunis en urgence. Contact a été pris avec Michel De Herde”.

On apprend aussi par voie du communiqué de la Bourgmestre que l’intéressé “reconnaît la gravité de l’inculpation” tout en “continuant à clamer son innocence”. Cependant, De Herde “comprend qu’il met en grande difficulté sa famille politique”. Pour le cabinet de la Bourgmestre Jodogne, “il est donc indispensable d’avoir une position claire pour continuer à porter les dossiers de manière efficace et afin de permettre à l’administration de travailler dans un climat serein et de protéger toutes les personnes concernées”. D’où les trois mesures annoncées. Les départements du Budget et de l’Instruction publique gérés par l’échevin De Herde regroupent plus de 1000 personnes.

Ainsi, “la Liste du Bourgmestre veut confirmer ce qu’elle déclare depuis le début de cette pénible affaire : le droit des victimes à être respectées, pleinement écoutées et entendues, mais respecter également le principe de la présomption d’innocence tout en prenant toutes mesures préventives assurant la gestion communale. La Liste du Bourgmestre réaffirme sa confiance en la Justice de notre pays”.