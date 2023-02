50 euros annuels en parking par foyer pour leurs visiteurs, la proposition du collège schaerbeekois pour apaiser les débats sur le stationnement

Vincent Vanhalewyn (Ecolo), premier échevin schaerbeekois, ressort quelques procès-verbaux qui ont mené aux points discutés. “Parfois, je m’étonne que tout le monde hausse la voix en disant que c’est inacceptable. Sur la délégation du conseil communal, ce n’est absolument pas polémique. En 2017, cette délégation a eu lieu : unanimité !” Le premier échevin ressort les procès-verbaux des conseils passés : “PS, MR, CDH, opposition, cette délégation a été donnée par le conseil dans un esprit tout à fait unanime. Je n’ai pas de problème qu’on en discute en conseil, discutons-en et voyons si une majorité sort de ça. Je n’ai ni dogme ni problème, mais ne faites pas croire que ceci a été volé par le collège, c’est tout le contraire.”

Sur l’autre point de la motion, celui sur les zones verte et bleue, “la décision politique, elle date de 2019, c’est le collège qui l’avait prise parce qu’il avait une délégation, mais il y a bien eu un débat au conseil. Le règlement redevances, qui annule le tarif zone bleue, a eu lieu en conseil communal le 23 octobre 2019. Le PS ne dit rien et vote pour, Monsieur Verzin (au MR à l’époque, NdlR) s’abstient en disant qu’il peut 'comprendre l’intelligence du projet', mais nous demande de soigner notre communication. Le PTB et le CDH, en effet, votent contre. Donc quand je lis que le collège passe en force, il n’y a pas eu de débat enflammé, personne ne nous a dit qu’on était fou de faire ça.”

Revenons-en à la contre-proposition du collège. “La zone verte est une très bonne idée, elle favorise le parking des riverains par rapport aux navetteurs et aux voitures ventouses. Mais, elle a un petit côté défavorable. C’est vrai que pour les grands-mères qui viennent visiter leurs enfants le mercredi après-midi, pour les visiteurs du soir, pour ce qui fait de la vie sociale, c’est un peu plus contraignant.” Pour rappel, en zone verte, le stationnement est payant de neuf à 21 heures. Après discussion avec des conseillers communaux et des membres du collège, “nous allons proposer au conseil de remplacer la demande du point deux, par une demande pour que le collège négocie avec Parking. Brussels la possibilité pour chaque ménage schaerbeekois de pouvoir bénéficier d’un équivalent de cinquante euros par an de tickets visiteurs.” En clair, 10 journées complètes ou 20 demi-journées sous forme de codes, que chaque foyer schaerbeekois, motorisé ou non, peut offrir. La mesure s’appliquerait à chaque foyer, sans exception, même pour ceux habitant une zone verte depuis longtemps. Elle coûterait un petit coût de gestion à Parking. Brussels, mais surtout un manque à gagner pour l’organisme et la commune.

Un budget à l’équilibre

Enfin, le premier échevin schaerbeekois aimerait revenir sur un autre point : le budget. Schaerbeek doit augmenter sa dotation au CPAS de trois millions d’euros “sans rien couper dans ce qui fait la cohésion sociale”, commente Vincent Vanhalewyn. Avec un budget d’investissement de 52 millions, une augmentation de la dotation pour la zone de police de cinq millions et le maintien du plan climat, le challenge n’était pas des moindres. “Cela montre qu’on est un collège uni, capable de travailler ensemble, qui présente un budget à l’équilibre avec beaucoup d’ambition et qui va à l’encontre des attentes des citoyens,”, rassure l’écologiste. Pour relever le défi sans toucher aux taxes (ce qui avait été fait l’année dernière), l’exécutif schaerbeekois a fait attention à ses coûts de fonctionnement, indexé certaines taxes entre 2 et 6 % sur l’activité économique, reçu 14 mois de dotations fédérales étant donné que le comptage annuel a changé, et s’est permis d’aller chercher dans un bas de laine accumulé au fil des ans.