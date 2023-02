Michel De Herde (Defi) inculpé pour viol sur mineur de moins de seize ans, mineur de plus de seize ans et détention d’images pédopornographiques

Michel De Herde doit passer demain mardi devant le juge d’instruction concernant son inculpation pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes. Le juge décidera de confirmer ou d’infirmer l’inculpation sur ce dossier.

C’est cette semaine également que le service externe de prévention et protection au travail, Cohezio, devrait rendre son rapport d’analyses de risques commandé par Schaerbeek. L’objectif de l’enquête est de déceler si l’échevin amarante aurait pu avoir d’autres comportements indésirables, sinon illégaux, au sein des départements du budget et de l’instruction publique, regroupant plus de mille personnes.

Pour mémoire, le collège de la commune de Schaerbeek a retiré à l’échevin ses compétences (Finances, Enseignement) suite à une première inculpation “pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes”, avait indiqué le parquet en novembre 2022. Après avoir été entendu par le juge d’instruction, Michel De Herde avait été remis en liberté sous conditions.

De Herde fait l’objet d’une plainte pour viol depuis septembre, déposée par une étudiante. Une première plainte avait été déposée à son encontre quelques mois plus tôt par l’échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Ecolo).

Contactée, l’avocate de Michel De Herde ne peut “que confirmer que mon client nie toutes les accusations formées contre lui et je déplore que la présomption d’innocence de mon client soit bafouée de manière irrémédiable ce dont nous ne manquerons pas de tirer les conséquences”.

Dans la foulée, les autres avocats de l’échevin schaerbeekois ont publié un communiqué. “Michel De Herde déplore vivement une nouvelle violation du secret de l’instruction. Ce principe est fondamental pour qu’un tel dossier puisse être instruit sereinement et sérieusement. Certains tentent d’instrumentaliser ce dossier, par médias interposés, en foulant du pied la présomption d’innocence. Quelle que soit l’issue de cette procédure, sa réputation sera ternie par de telles fuites, et ce jusqu’à la fin de ses jours. […] Michel De Herde maintient solennellement que ces accusations sont totalement infondées et entend démontrer son innocence dans le cadre strict de la procédure judiciaire.”