Moby Train : une sculpture monumentale sur le rond-point Van Praet (photos)

Moby Train, une sculpture momentale intégrant une véritable locomotive ancienne verra le jour sur le rond-point Van Praet en 2026. ©FRANCOIS SCHUITEN/SNCB

La SNCB fournira la locomotive, une 5404 “Gros Nez”, pour sa silhouette. C’est la dernière du genre encore sur pied en Belgique. Cette locomotive a été construite en 1957 par la société américaine General Motors. Elle est en cours de restauration. Et roulera sur le réseau ferroviaire belge avec d’autres ancêtres dans le cadre de circuits touristiques à bord de locomotives historiques organisées entre la gare de Schaerbeek et le musée du train. La “Gros Nez” sera ensuite transformée en sculpture monumentale par l’artiste Pierre Matter, auteur de la célèbre sculpture Bull Spirit, ce taureau en cuivre de 5 mètres de long et d’1,5 tonnes installé à Shanghai en 2006. La scénographie sera réalisée par Anne-Marie Sauvat (Atelier Eole).

Un coût de 2,5 millions d'euros, a minima

Revenons au rond-point Van Praet. Piloté par Train World, le projet est loin d’être bouclé. Une étude de stabilité et la conception du socle de la locomotive ont néanmoins déjà été menées par le bureau Greisch. Cette œuvre monumentale sur le rond-point Van Praet vise à remplir plusieurs objectifs. Offrir une œuvre d’art d’envergure dans cette entrée de ville particulièrement fréquentée et prolonger l’identité du musée du train au-delà de son écrin, gare de Schaerbeek juste à côté. “Cette sculpture monumentale […] permettrait de doter d’une visibilité artistique forte l’une des principales entrées de Bruxelles, alors qu’aujourd’hui la zone du pont Van Praet propose à ceux qui pénètrent par cet axe dans notre capitale une perception très brouillée, sans ligne architecturale claire”, arguent les auteurs d’une note d’intention du mois de juin dernier que La DH a pu se procurer. “Cette sculpture […] incarnerait aussi le développement extra-muros de Train World, qui à terme irait du pont Van Praet à la Moeraske, en passant par la magnifique gare de Schaerbeek."

À ce titre, le chantier du tunnel piéton permettant de relier à la gare de Schaerbeek et le centre commercial est quasiment terminé. Tandis que l’ancien laboratoire d’Infrabel, qui jouxte le musée du train, accueillera le centre de documentation, la bibliothèque et les archives historiques de la SNCB, à l’horizon 2025. “À travers ces investissements, la SNCB souhaite transformer le site de la gare de Schaerbeek en véritable pôle d’excellence de l’histoire ferroviaire, associant recherche, conservation et présentation au public”, argue les auteurs de cette note d’intention avant de rappeler que “ce serait également une occasion unique de sauvegarder et de valoriser une pièce du patrimoine ferroviaire belge alors que Bruxelles fut la première capitale au monde desservie par le train et que la ligne originelle vers Malines se situe juste à côté du pont Van Praet. ” À cet argument s’oppose celui de certains amoureux du transport ferroviaire belge, qui voit d’un mauvais œil le découpage du dernier modèle de locomotive “Gros Nez” que possède la SNCB.

Un comité de soutien prestigieux

Ce projet devrait coûter 2,5 millions d’euros. Dont 410 000 euros pour les fondations et la structure métallique, près de 800 000 euros pour le désamiantage, la réfection et l’habillage “cachalot” de la locomotive, 300 000 pour l’intervention paysagère, 230 000 pour l’intervention de Pierre Matter, 115 000 pour celle de François Schuiten. Son financement sera pris en charge en partie par la Région bruxelloise et Train World, en partie par une recherche de mécénat confié en partie à un comité de soutien présidé par le vice-président du parlement bruxellois Guy Vanhengel (Open-VLD) et dans lequel on retrouve également Isabelle Durant (Schaerbeekoise, ex-ministre fédérale), l’ancien bâtonnier du barreau de Bruxelles Jean-Pierre Buyle, l’architecte Francis Metzger, la CEO du groupe Sioen industries Michele Sioen, le président d’Ackermans&Van Haaren et père de l’actuelle ministre du Budget Luc Bertrand, le ministre d’État et administrateur de l’ASBL Train World Melchior Wathelet, Paul Buyse, sans oublier les deux bourgmestres des communes concernées Philippe Close (Bruxelles-Ville) et Cécile Jodogne (Schaerbeek).