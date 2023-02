Le dossier du stationnement pourrait rebattre les compositions des listes à Schaerbeek : “plus jamais avec Ecolo”

En temps normal, cette proposition serait renvoyée illico par un vote majoritairement contre. Mais voilà quelques mois que l’expression “en temps normal” ne s’applique plus vraiment au conseil communal schaerbeekois, où la majorité de 26 sièges sur 47 a manqué d’assurer le quorum à plusieurs reprises ces derniers mois. Et cette fois, la brèche pourrait venir de la majorité elle-même et de la Liste du Bourgmestre. Réunie lundi soir, la formation à prédominante rose s’est divisée sur la question du stationnement, si bien que les libéraux schaerbeekois (à différencier du MR et du libéral indépendant) et peut-être même quelques encartés Défi pourraient appuyer la motion de l’opposition, le 15 février prochain.

Le bon coup à droite ?

Il nous revient en effet que certains membres de la Liste du Bourgmestre sont frustrés du manque d’écoute faite par le Collège envers les citoyens sur des questions budgétaires d’abord, sur Good Move ensuite et maintenant sur le stationnement. “Il est certain que le collège met sa majorité en péril”, nous dit-on, regrettant la mollesse de la liste face à Ecolo “qui se croit en majorité absolue”. De quoi voir un délitement de la liste avant 2024 ? “En tout cas, il n’est plus question d’une alliance avec Ecolo, ni avec le PTB.” Pas d’affolement cependant, pour le moment, du côté de la Liste du Bourgmestre. “Est-ce que nous ne sommes pas unis sur la question ? C’est juste”, répond-on du côté du cabinet de la bourgmestre. Ce dernier estime néanmoins que les débats de lundi étaient “sains, volontaires et constructifs”, désireux d’appliquer sa politique “sur une commune qu’on s’affaire à transformer depuis vingt ans”.

Un peu de politique-fiction. À droite, les bruits de couloir se font de plus en plus concrets quant à l’arrivée d’Hadja Lahbib pour tirer la liste MR dans la cité des Ânes en 2024, ce qui pourrait attirer les divers droites communales, y compris de la Liste du Bourgmestre. “Toutes les possibilités sont encore ouvertes, commente la cheffe de file du MR schaerbeekois, Angelina Chan. Évidemment, je serai ravie de voir des personnes rallier nos idées libérales et renforcer notre liste.”

On a tendance à l’oublier, mais il reste un an et demi à gouverner la commune aux 130 000 âmes avant les élections, soit un peu moins de 20 quorums à assumer. L’opposition est face à un choix : palier les faiblesses numériques de la majorité, et donc se poser en tant que majorité alternative potentielle, ou forcer le blocus.