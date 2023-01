Pas de carnaval à Schaerbeek avant 2024, il s’organisera désormais en alternance avec le festival des lumières, pour faire des économies

C’est le plus grand carnaval de la région bruxelloise. Comme en 2021, comme en 2022 où le Covid l’avait soufflé de justesse, le “Scharnaval” n’aura pas lieu cette année. La raison ? Une décision prise par le Collège Schaerbeekois pour son budget de… 2021. L’info était un peu passée sous les radars, mais la majorité rose et verte de la Cité des Ânes avait décidé d’organiser l’évènement en alternance avec la fête des Lumières. “On voulait mettre le focus sur un grand évènement populaire par an”, justifie l’échevine du folklore Lorraine de Fierlant (Liste du bourgmestre) qui affirme préférer la qualité à la quantité.