Rencontre avec Beyza Ozciftci, la nouvelle Miss Bruxelles: "Un matin, j’ai reçu un mail, j’ai cru que c’était une blague"

”Un matin, j’ai reçu un mal un mail : j’ai cru que c’était une blague.” Beyza Ozciftci en rigole encore. Celle qui vient d’être élue “Miss Bruxelles 2023” s’est en effet retrouvée dans la course grâce à sa sœur, qui l’a inscrite en secret. “C’était un rêve d’enfance, que j’avais toujours eu au fond de moi. Mais je n’ai jamais osé, car je ne me sentais pas capable. Quand j’ai eu le mail, j’ai eu beaucoup d’hésitation, et ma sœur m’a convaincue de faire la première étape, à savoir le shooting… et j’ai adoré.”