Inculpé, Michel De Herde n’est plus échevin de Schaerbeek: le collège lui retire ses compétences à sa demande

"Le collège a pris officiellement acte de l’inculpation de Monsieur De Herde dont l’ordonnance a pris cours le 15 novembre dernier. Il a également pris connaissance du courrier adressé le 19 novembre par Monsieur De Herde au secrétaire communal et à la bourgmestre f.f., Madame Cécile Jodogne, demandant de le mettre en congé des attributions qui lui ont été confiées. Il a donc, en conséquence, décidé de le mettre en congé de toutes les attributions qui lui ont été confiées depuis décembre 2018 (Enseignement communal francophone, Crèches francophones, Parascolaire, Budget)", a précisé le directeur de cabinet.

L’échevin LB-DéFI a été inculpé pour atteinte à l’intégrité sexuelle commise par une personne ayant autorité sur la ou les victimes, avait indiqué le parquet le mercredi 16 novembre 2022. Après avoir été entendu par le juge d’instruction, Michel De Herde avait été remis en liberté sous conditions.

Selon nos confrères de La DH, la nouvelle répartition de compétences n’a pas encore été communiquée par le cabinet de la bourgmestre faisant fonction. Cependant, des bruits de couloirs évoquent que c’est l’échevine Déborah Lorenzino (Défi) qui devrait reprendre la compétence de la petite enfance. Frédéric Nimal (Défi) hériterait du budget et la bourgmestre reprendrait quant à elle la compétence de l’enseignement.

De Herde fait l’objet d’une plainte pour viol depuis septembre, déposée par une étudiante. Une première plainte avait été déposée à son encontre quelques mois plus tôt par l’échevine de la Culture et de l’Égalité des genres et des chances, Sihame Haddioui (Écolo). Celle-ci a accusé son collègue d’avoir tenu des propos sexistes envers elle mais aussi d’avoir commis des attouchements sur sa personne, lors d’un conseil communal en octobre 2021. De Herde a jusqu’ici nié toutes ces accusations.

Rappelons enfin que Michel De Herde doit être entendu par le "comité des sages" du parti DéFI ce mercredi 23 novembre.