Nouvelle manifestation à Schaerbeek dans l’affaire Michel De Herde: «Ne rien faire face aux violences sexistes et sexuelles, c’est aussi un choix politique»

C’est une nouvelle plainte, déposée en septembre (mais pas encore confirmée par le Parquet) pour tentative d’incitation à la débauche sur mineurs et faits de viol qui a poussé la collective " Les Sous-Entendu.e.s " à appeler à manifester devant l’hôtel de Ville de Schaerbeek, ce mercredi soir de conseil communal.

Quelques coups de tambours plus tard, 200 manifestantes clament "on lâche rien" assez fort pour se faire entendre dans la salle où le conseil se tient. "Ne rien faire face aux violences sexistes et sexuelles, c’est aussi un choix politique", rappelle Laura, la porte-parole de la collective. Et Sihame Haddioui de compléter "les seuls qui se bougent, ce sont les membres de la société civile. Où est le politique ?"

Sihame Haddioui amène une nouvelle demande

L’échevine qui ne siège plus depuis son dépôt de plainte a alors pris la parole. D’abord pour témoigner sa solidarité avec les autres victimes et l’autre plaignante. Et puis, pour fustiger (sans pour autant y rejeter la faute) la longueur des procédures judiciaires. "Le patriarcat a cette force de créer des salles d’attente… Enfin, des cabines, parce qu’on y attend seules."

Sihame Haddioui amène ensuite une nouvelle demande au collège. Celle de demander au parquet la gravité des faits de la deuxième plainte, puisque la justice n’a toujours pas communiqué à ce propos. Des bruits courent qui assurent que cela aurait déjà été fait. Elle argumente cette demande en proposant d’abolir les privilèges d’élus "indéboulonnables" pour leur appliquer des statuts égaux aux fonctionnaires.

Sihame Haddioui amène une nouvelle demande au collège de Schaerbeek: celle de demander au parquet la gravité des faits de la deuxième plainte. ©Sébastien Merchan

Cette semaine, plusieures élues Écolo au fédéral comme à la région ont publié une carte blanche en soutien à Haddioui. Questionnée sur l’absence de membres de la locale Écolo de Schaerbeek parmi les signataires, Sihame Haddioui tempère. "Vincent Vanhalewyn (le premier échevin Écolo) est vraiment un soutien de taille pour moi. Il a travaillé avec Cécile Jodogne pour demander le retrait de Michel De Herde."

Quelques mètres plus haut, dans la salle du conseil, aucun esprit ne semble perturbé par la thématique qui a rassemblé les féministes sous les fenêtres. Comme si de rien n’était, le conseil se déroule sous les huées du public, venu protester contre le plan Good Move.