Le lérot, espèce protégée, menacé par le Mediapark à Schaerbeek: Greenpeace proteste contre l’abattage de 1.000 arbres au bois Georgin, le chantier arrêté

Le bois Georgin est une parcelle boisée qui s’étend sur 8 hectares sur le site de Reyers à Schaerbeek. Fermé au public, il abrite une importante biodiversité, dont des lérots, une espèce de rongeurs protégée en déclin dans toute l’Europe, indique Greenpeace dans un communiqué.

Le bois Georgin doit céder place à un vaste «nouveau quartier» qui logera le Mediapark, future cité des médias bruxelloise. ©Greenpeace

Nous ne pouvons pas nous permettre de sacrifier des espèces protégées pour des raisons économiques

Selon l’ONG, les lérots sont directement menacés par le projet de construction d’un grand complexe de logements (le bloc H) au milieu du bois. Celui-ci implique l’abattage de 1.000 arbres, malgré les protestations du comité de quartier Mediapark.

"Alors que nous sommes au milieu de la sixième vague d’extinction massive des espèces, nous ne pouvons pas nous permettre de sacrifier des espèces protégées pour des raisons économiques, et certainement pas pour permettre du passage de trafic dédié à un chantier", estime Ruth-Marie Henckes, experte en biodiversité chez Greenpeace Belgique.

"Nous demandons donc au gouvernement bruxellois et à la commune de Schaerbeek de revoir leurs plans pour la route de liaison et pour le blocH du projet Mediapark, afin de protéger le bois Georgin et les lérots", ajoute-t-elle.

De son côté, le comité de quartier Mediapark soutient que le choix d’abattre les arbres a été acté dans la précipitation par les autorités et le constructeur puisque ces travaux ont été lancés avant que les délais de recours n’expirent.

"Les autorités et le constructeur ont une fois de plus décidé de passer en force et de pratiquer la politique du fait “écocidaire” accompli", regrette-t-il dans un communiqué. Il pointe également le non-respect de l’ordonnance nature et du permis d’urbanisme.

Les manifestants de Greenpeace ont alerté Bruxelles Environnement qui a entrepris des analyses complémentaires concernant le lérot schaerbeekois sur le site de Mediapark. ©Greenpeace

Chantier arrêté

Dans la foulée de l’action de Greenpeace, des agents de Bruxelles Environnement se sont rendus sur place afin d’évaluer la nécessité ou non d’introduire une demande d’arrêt des travaux. C’est ce qu’annonce le média néerlandophone Bruzz. À la suite de quoi les travaux préparatoires ont été suspendus en raison "d’incertitudes administratives" liée à la présence sur site des lérots. Le dossier "est en cours d’analyse", assure Bruxelles Environnement.

Quelques ambiguïtés administratives sur les mesures spécifiques à l’égard des lérots ont entraîné la suspension des travaux

Dans une réaction, la VRT a affirmé qu’un permis lui avait été accordé par Bruxelles Environnement pour l’abattage des arbres. Cependant, "quelques ambiguïtés administratives sur les mesures spécifiques à l’égard des lérots ont entraîné la suspension des travaux", a confirmé le service public flamand.

Selon la VRT, un collaborateur de l’association de défense de la nature Natuurpunt, mandaté par Bruxelles Environnement, a assuré que les conditions avaient été respectées comme prévu et "que les mesures spécifiques aux lérots sont également suivies".