«Nous ne pouvons plus accepter cet immobilisme du vieux monde politique patriarcal»: pour exiger de DéFI un pas de côté de Michel De Herde, nouvelle manif à Schaerbeek le 19 octobre

Ce "vous", ce sont les instances politiques schaerbeekoises et celles du parti DéFI. Les militantes leur reprochent leur inaction dans l’affaire Michel De Herde. Ce dont le cabinet de la Bourgmestre FF Jodogne (DéFI) se défend (lire cadrée). La collective leur avait laissé 8 jours, longueur du congé maladie de l’intéressé, pour se positionner quant à son exclusion potentielle. Au moins pendant l’enquête. La réaction du parti amarante n’est pas arrivée.

Pour rappel, l’échevin schaerbeekois en charge des Crèches et de l’Enseignement (DéFI) est visé par deux plaintes. L’une pour " acte de sexisme et attentat à la pudeur " sur sa consœur au Collège communal Sihame Haddioui, échevine de la Culture (Écolo). La seconde pour " tentative d’incitation à la débauche sur mineur et faits de viol ". Cette dernière n’est pas confirmée par le parquet.

Depuis lors, Michel De Herde dément. Il s’est mis en congé maladie durant 8 jours. Il a aussi porté plainte contre X pour " harcèlement ". Il a ensuite repris le travail à mi-temps.

« Révoltant »

Ce que Les Sous-Entendu.e.s reprochent aux politiques, c’est leur silence et leur inaction. " Nous ne pouvons accepter le fait qu’aucune prise de position politique ne découle des actualités révoltantes dans un collège communal ". Ce, alors que plusieurs rencontres ont été sollicitées, " sans réponse ". La collective se repose sur une promesse du Bourgmestre élu de Schaerbeek Bernard Clerfayt de reconsidérer la position de son échevin " si d’autres plaintes étaient déposées ". Les Sous-Entendu.e.s déplorent que les instances politiques se retranchent derrière une éventuelle communication du parquet avant de se positionner. "Pourtant, la plainte existe. En tant qu’instances, les autorités communales peuvent la consulter", nous assure la collective. Et de poursuivre: "En cas de fraude financière, tout le monde monterait au créneau. Et ici ? Rien !"

On parle tout de même d’incitation à la débauche sur mineur alors qu’il est en charge de l’Enseignement.

La collective plaide entre autres pour la mise en place de mesures conservatoire à l’encontre de Michel De Herde. "Les autorités communales peuvent demander au parquet si des mesures conservatoires pour protection doivent être prises. On parle tout de même d’incitation à la débauche sur mineur alors qu’il est en charge de l’Enseignement. Il s’agit d’un positionnement politique ici, pas de justice".

« Immobilisme du vieux monde »

Face aux réponses de Normand des autorités (lire cadrée), la collective ne se décourage pas. Après avoir respecté le congé de l’échevin mis en cause, "nous ne pouvons plus accepter que le courage des victimes de porter leurs voix ne serve pas à libérer votre écoute. Nous ne pouvons plus accepter cet immobilisme du vieux monde politique patriarcal qui permet le sentiment d’impunité des agresseurs présumés. […] Nous ne pouvons plus accepter votre dédain et votre mépris". Elles le crieront mercredi 19 octobre.