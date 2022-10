Faux livreurs UPS à Schaerbeek: deux hommes arrêtés, 9 perquisitions jusqu’à… Eupen (vidéo)

Les faits s’étaient produits le 20 juin 2022. Les suspects s’étaient fait passer pour des livreurs. Une fois la porte refermée derrière eux, ils se sont fait remettre un coffre, puis ont enfermé la victime dans une pièce et ont pris la fuite.

(Attention, ces images peuvent choquer)

Jusqu’à Eupen

"L’enquête a permis d’identifier plusieurs auteurs et points de chute possibles", rapporte la zone Nord. "Ce mercredi 5 octobre, nos policiers ont procédé à l’arrestation de 3 particuliers qui seraient reliés à ce vol avec violence".

9 adresses, allant jusqu’à Eupen, ont pu être localisées et ont été perquisitionnées sur ordre du Juge d’Instruction. Lors des perquisitions, les policiers ont trouvé, entre autres, plus de 33.000€ en cash, 2 voitures et une arme à feu avec munitions, des stupéfiants et une quantité importante de bijoux.

33.000€ en cash ont été saisis dans 9 perquisitions. ©Zone de police de Bruxelles Nord

Deux des trois suspects ont été mis à disposition du Juge d’instruction. Ils sont inculpés, comme auteur ou coauteur, de vol avec violences ou menaces, en bande, avec arme et véhicule, détention arbitraire, et ont été libérés sous condition. L’instruction suit son cours.