Dans le conseil chahuté, Schaerbeek fait marche arrière dans son plan de stationnement: ni sectorisation, ni augmentation des prix à court terme (VIDÉO)

Ce dernier point était sur la table du conseil… une nouvelle fois, après avoir été reporté, faute de quorum au sein de la majorité à la dernière séance. Et le collège communal a dû faire des concessions pour gagner les bonnes grâces de l’opposition PS-Les Engagés. L’augmentation des tarifs de stationnement est reportée jusqu’à l’obligation régionale. La "sectorisation" (validité des cartes de riverain limitée à une zone, et plus à l’ensemble de la commune) est repoussée à la législature suivante. L’idée d’un moratoire, c’est-à-dire d’un nombre limité de cartes, est mise au placard.

Stationnement: « sensible et conflictuel »

Des mesures de compromis, présentées comme une victoire par une partie de l’opposition, et comme de simples "ajustements" par le collège. La majorité, qui ce mercredi était majoritaire, a voté le plan amendé. L’opposition, qui est restée sur ses bancs cette fois, a voté contre le plan.

« Attention, on a approuvé la mise à l’enquête publique du plan de stationnement, pas le plan en soi. Les gens peuvent désormais s’exprimer, et on les invite à le faire », nous explique le numéro 1 des Verts schaerbeekois, Vincent Vanhalewyn (Écolo). « Le stationnement a toujours été une question sensible et conflictuelle. Il y a eu une mobilisation, et on l’entend. » Quant à la demande exprimée par les manifestants de mettre fin au plan de circulation du quartier Royale-Sainte-Marie, à l’instar d’Anderlecht ? Niet, du côté des Verts.