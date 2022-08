Une dame de 100 ans agressée à Schaerbeek: "À plusieurs reprises, l’auteur a poussé au sol la centenaire et l’a menacée de mort"

L’agression a eu lieu le 16 juillet dernier, entre 19h et 20h15. Une dame de 100 ans, qui rentrait à son domicile boulevard Lambermont à Schaerbeek, a été victime d’un vol avec violences. "À plusieurs reprises, l’auteur a poussé au sol la centenaire et l’a menacée de mort. Il a fouillé l’habitation et a emporté de nombreux bijoux", indique la police fédérale.