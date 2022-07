Hadja Lahbib: un renfort de poids pour le MR bruxellois

La nomination d’Hadja Lahbib au poste de ministre des Affaires étrangères du gouvernement fédéral, sous la bannière MR , est un excellent renfort pour les libéraux bruxellois. Domiciliée à Schaerbeek, l’ancienne journaliste y jouera un rôle certain lors des prochaines élections communales, en 2024. Si elle ne sera pas tête de liste, elle soutiendra fortement une liste locale pour l’instant très dépourvue. Trop tôt pour lui attribuer une place fixe mais, ce qui est certain, c’est qu’elle sera sur la liste et fera campagne, confie une source libérale.