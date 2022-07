A Schaerbeek, pas de piscine pour les écoles primaires francophones pendant six ans

"C'est une génération entière qui n'aura pas appris à nager", dénonce Yuri De Belder, sans manquer de pointer une politique régionale défaillante à ce niveau également. "La fermeture d'Océade (en 2018, NdlR), a provoqué des problèmes avec énormément de jeunes qui se déplacent à la mer ou dans d'autres villes."

Pour l'échevin en charge des Ecoles francophones, Michel de Herde (Défi), il n'y a pas de solution miracle. "Nous nous sommes adressés aux communes voisines. Leurs piscines sont soit saturées, soit il est impossible d'y trouver des créneaux." L'échevin rappelle néanmoins que les élèves du premier degré de secondaires des écoles communales ont accès à des piscines dans les communes voisines afin de respecter le programme scolaire, imposant de savoir nager 25 mètres à la fin des humanités. De même pour les élèves en éducation physique. "Pour les autres, il n'y a pas de solution. Et aller chercher plus loin n'a pas de sens car il faudrait prendre le temps de trajet sur les heures de cours."

Un débat qui renvoie les deux parties dos à dos, donc, mais qui s'écharpent toujours sur la date de retour au grand bain pour les élèves. Si la réouverture de Neptunium est prévue au printemps 2023, le PTB aimerait que les élèves y retournent au plus vite. "Pour nous, c'est au plus tôt au mieux", explique Yuri De Belder, avançant l'argument démocratique, mais également du bien-être physique et mental. "c'est un problème technique. Aurons-nous les accords des syndicats des professeurs?", questionne Michel De Herde. En attendant, d'ici là, les 5 500 élèves en maternelles et primaires des écoles communales de Schaerbeek n'ont peut-être pas encore pu enfiler les brassards.