À Schaerbeek, voici le parc temporaire Evenepoel: il ouvre à l’ombre de la tour Reyers en attendant le Mediapark

Un accès au parc a été créé, depuis la rue Henri Evenepoel, à l’arrière des immeubles du Foyer schaerbeekois, où ont été installés des équipements légers parmi lesquels une aire de pique-nique du matériel sportif. L’ASBL Union des Locataires de Schaerbeek a engagé une équipe d’animation pour faire vivre ce lieu.

Quiétude des riverains

"Nous avons déjà testé ce parc temporaire au cours de l’été 2021, mais avec une diffusion limitée de l’information relative à son ouverture auprès des seuls habitants des rues Henri Evenepoel et Jules Lebrun, afin notamment de vérifier que son fonctionnement ne troublerait pas la quiétude des riverains", remarque Gilles Delforge, directeur de la SAU. "Comme tout s’est bien passé, nous réitérons l’expérience cette année, avec une publicité plus large".

La bourgmestre faisant fonction de Schaerbeek Cécile Jodogne (DéFI) et la directrice générale du Foyer Schaerbeekois Anne Timmermans se sont réjouies que de pareilles initiatives bénéfiques aux Schaerbeekois soient mises en œuvre.

«Un avant-goût»

Le ministre-président du gouvernement régional Rudi Vervoort (PS) explique que cette ouverture partielle et ponctuelle de mediapark.brussels répond à la volonté de la Région de donner accès à davantage d’espaces verts aux Bruxellois. "Ce parc temporaire donne une sorte d’avant-goût des futurs espaces verts qui seront accessibles à terme pour les riverains sur d’autres parties du site mediapark.brussels et qui seront reliés aux quartiers environnants via de nouveaux axes de circulation réservés aux mobilités douces et aux transports publics", souligne-t-il. "À la place du terrain actuellement clôturé des télévisions publiques RTBF et VRT, la Région a en effet chargé la SAU de créer un quartier ouvert sur la ville. Ses diverses fonctions (nouveaux bâtiments de la RTBF et de la VRT, logements, entreprises, commerces, écoles, crèches?) s’installeront autour d’environ 9,5 hectares d’espaces publics ouverts et arborés", ajoute-t-il.