Une clope dans un soupirail a bien failli enflammer toute une maison rue des Palais à Schaerbeek

Un passant a remarqué que de la fumée s’échappait de la cave d’une maison de trois étages et il a averti les secours.

Les habitants avaient évacué leurs appartements avant l’arrivée des pompiers. Il n’y a pas de blessé.

Une cigarette mal éteinte aurait atterri dans un sac de vêtements dans une cave. ©Pompiers de Bruxelles

Un sac de vêtements

Le feu de cave a endommagé tous les impétrants. Le gaz, l’eau et l’électricité ont en conséquence été coupés. Les habitants devront attendre que les réparations soient effectuées pour réintégrer leurs logements.

"Il y a eu une fuite d’eau dans la cave mais il n’y a que des dégâts légers causés par la suie et la fumée dans le reste de la maison", a précisé Walter Derieuw. "Une cigarette mal éteinte a probablement été jetée dans le soupirail de la cave et a atterri sur un sac de vêtements, qui a pris feu. C’est interdit de jeter ses mégots en rue et il faut faire attention à ce qu’ils n’enflamment rien. Heureusement, l’incendie a eu lieu en journée et a pu être remarqué rapidement".