Schaerbeek: une «petite victoire» pour Sihame Haddioui et les victimes après la manif contre Michel De Herde

Pour l’instant, ce sont des mots. On va se rencontrer, elle a parlé de procédures, on va voir.

Défaite sur le premier point, mais petite victoire sur le second. "La pression a marché. Cécile Jodogne nous a contactées à 17 heures, soit une heure avant le début de la manifestation pour nous proposer une rencontre à 18h30." Les manifestantes ont décliné l’offre afin de ne pas perturber le rassemblement, mais une réunion sera fixée sous peu.

Croire les plaintes individuelles anonymes

Dans les faits, la bourgmestre ouvrirait la porte à un mécanisme donnant crédit à une plainte d’une personne anonyme. Dans la loi actuelle, les plaintes anonymes ne seraient prises en considération qu’à partir du moment où elles sont (au moins) deux.

"Pour l’instant, ce sont des mots. On va se rencontrer, elle a parlé de procédures, on va voir", commente Laura Baiwir, qui a pris la parole pour l’Ufia sur la place Colignon. Elle, Sihame Haddioui, et toutes les autres manifestantes, parlent d’une "petite victoire", mais assurent que le gros du travail reste à faire, et attendent de la bourgmestre qu’elle prenne des "décisions symboliques".

Une situation qui pourrait changer

Sur le parvis de l’hôtel de Ville, quelques minutes avant le début du conseil, le bourgmestre empêché Bernard Clerfayt (Défi) se faufile au milieu des manifestantes. Pour lui, la ligne tenue par la majorité schaerbeekoise sur la gestion de l’affaire reste la bonne, mais "si d’autres plaintes venaient à être déposées, ça changerait la nature des choses".

Ce n’est pas pour moi qu’on est là, c’est pour toutes les femmes qui ne parlent pas.

La porte laissée ouverte par Cécile Jodogne pourrait permettre, à l’avenir, de faciliter la parole et l’écoute. « Car ce n’est pas pour moi qu’on est là, c’est pour toutes les femmes qui ne parlent pas », lâche l’échevine, portée par l’émotion des 300 paires de mains qui ponctuent chacune de ses phrases par une salve d’applaudissements. « Il faudra du courage politique, comme c’est souvent le cas quand on est précurseur. dans ce milieu. Mais Schaerbeek en a l’habitude. »