Grosses perturbations à venir à Bruxelles dans les tunnels Van Praet et Trône jusqu’en 2023: voici les détails

Dès ce 9 mai, "des travaux de terrassement et de renouvellement de l’étanchéité" ont lieu au tunnel Van Praet. "Ces interventions auront lieu depuis la surface (rond-point entre le centre commercial Docks et l’avenue de Vilvorde). La circulation restera possible sur le rond-point, mais sur des bandes rétrécies", indique l’administration bruxelloise.

Mais ce n’est pas tout: dès janvier 2023 et jusqu’à l’automne 2023, c’est le tunnel même qui fera l’objet de travaux. Il sera donc fermé le soir, entre 22h et 6h du matin.

Trône partiellement fermé

Les interventions au tunnel Trône vont quant à elles débuter le 16 mai. "Le pertuis en direction de la Basilique sera totalement fermé à la circulation jusqu’en automne. Il en va de même pour la trémie menant à la rue Belliard. Le pertuis du tunnel Trône direction Midi sera donc modifié afin d’accueillir la circulation dans les 2 sens, sur une seule bande", explique Bruxelles Mobilité.

Afin de réguler les flux de circulation en amont du tunnel Trône, la voirie sera déjà rétrécie à une seule bande de circulation dans les tunnels Porte de Namur et Arts-Loi. "Nous conseillons donc aux automobilistes se dirigeant de Louise vers Arts-Loi ou Belliard de rester en surface à partir du Tunnel Porte de Namur et aux automobilistes se dirigeant de Madou vers Porte de Namur de rester en surface à partir du tunnel Arts-Loi."

Dès la mi-octobre, situation inverse dans le tunnel Trône: ce sont les bandes en direction Midi qui seront fermées. Les automobilistes passeront donc tous sur la partie en direction de la Basilique.

Dès fin janvier 2023, les automobilistes pourront à nouveau circuler dans les deux sens… mais avec toujours des perturbations. "La suite des travaux sera réalisée la nuit. Jusque fin 2023, le tunnel Trône sera fermé les nuits de semaine entre 22 et 6 heures."