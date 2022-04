Malgré les critiques, le gouvernement bruxellois va poursuivre le projet de métro Nord: «Nous pouvons demander plus d’argent et nous le ferons», assure Sven Gatz

Gatz était interrogé par Isabelle Pauthier (Écolo-majorité) au sujet de l’opportunité de la poursuite de ce projet et de son financement, à la suite de l ’appel de trente représentants du monde académique à y renoncer , lancé le 20 avril.

Le ministre bruxellois des Finances a rappelé que le budget pluriannuel de la Région intégrait les investissements dans le métro pour l’actuelle législature et que celui-ci était mis à jour chaque année. Il appartiendra au futur gouvernement de planifier la suite.

Toujours selon le ministre Gatz, le pic des investissements dans le projet interviendra en 2026 et 2027.

«Nous pouvons demander plus et nous le ferons»

Pour lui, il faut entamer le débat sur le sort à réserver aux investissements stratégiques de la Région -NDLR: actuellement 500 millions d’euros gérés en dehors du périmètre du budget global de la Région – à partir de 2025. "C’est l’enveloppe de 500 millions d’euros qu’il faut essayer de remettre dans la boîte par phases", a-t-il commenté à ce propos.

À ses yeux, Beliris qui intervient actuellement "pourra certainement aider à boucler le financement. Nous pouvons demander plus et nous le ferons. Il faudra voir si à partir de 2025, une plus grande partie de son enveloppe pourra être consacrée au métro".

Par ailleurs, la Région bruxelloise bénéficiera "normalement" d’un appui supplémentaire de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) sous la forme d’un prêt (NDLR: accordé aux investissements pour le climat et la croissance économique) en octobre, a encore dit le ministre, rappelant que selon l’agence régionale de la Dette, celle de la Région "est soutenable".