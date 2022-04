Le feu a pris au quatrième étage d’un immeuble aux alentours de 11h50. Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, une équipe de la police locale de la zone Bruxelles-Nord était déjà en train d’évacuer les occupants. Un des habitants du quatrième étage a été intoxiqué par la fumée et a dû être soigné à l’hôpital.

Les pompiers sont parvenus à éviter une propagation du feu aux bâtiments voisins. L’immeuble touché est fortement endommagé. Le plus haut étage est détruit et inhabitable, et deux appartements du troisième étage ont subi d’importants dégâts des eaux dus à l’intervention des pompiers. Ils sont aussi inhabitables.

L’origine de l’incendie est accidentelle, selon les pompiers.