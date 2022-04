Mobilité perturbée les deux prochains week-ends dans les environs du Crossing Schaerbeek

Du 8 au 10 avril ainsi que du 16 au 18 avril, l’avenue Ambassadeur Van Vollenhoven sera fermée, afin de permettre le stationnement des autocars et bus. Il sera également interdit de se stationner avenue Louis Bertrand devant le stade du Crossing. "Ce tronçon deviendra une zone Kiss & Ride (zone de déchargement des occupants des bus). Elle permettra aux visiteurs de se rendre au stade en toute sécurité", indique la commune de Schaerbeek.

Pour rappel, la latérale le long du boulevard Lambermont et du parc Josaphat est à nouveau ouverte à la circulation, et les visiteurs peuvent s’y garer (stationnement réglementé).

Le programme et les résultats de la compétition sont disponibles sur les pages Facebook "Brussels Football European Cup" et "Crossing Schaerbeek official".