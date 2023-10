Le bourgmestre de Saint-Gilles agressé par un citoyen alors qu'il était en panne de scooter, "bientôt, plus personne ne voudra être bourgmestre"

Pour le bourgmestre de Saint-Gilles, "il y a déjà eu volonté de m'humilier". Il le certifie, il n'avait pas bu une goutte puisqu'il sortait d'une réunion avec 200 riverains. "Et le type ne m'a même pas aidé, je passe ma vie entière à l'aider à travers mon boulot, je bosse jours et nuits... J'aurais préféré prendre un l'apéro ce soir-là."

Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Après un repas au restaurant auquel il assure n'avoir bu que deux verres de vin, le bourgmestre Saint-Gillois remonte sur son scooter toujours sans batterie pour le faire charger là où il doit l'être, soit dans le parking de la Régie Foncière, non loin de la place Bethléem. Coup de chance pour le socialiste, c'est en descente, il se laisse donc couler jusque-là.

Presque arrivé à destination, un jeune homme au volant d'une Berlingo blanche lui barre la route, et braque son téléphone à quelques centimètres du visage du maïeur. "Alors, monsieur le bourgmestre, on est bourré à moto ?", Jean Spinette écarte le bras du curieux en demandant de ne pas le filmer. Ce dernier démarre en trombe et fait un écart provoquant la chute du socialiste, qui est cette fois-ci blessé à plusieurs endroits. Il portera plainte à la police quelques heures plus tard, et se réserve de porter plainte pour diffamation à l'encontre de l'auteur de la vidéo prise quelques heures plus tôt.

Le 101 ne répond plus

Après avoir mis le scooter à charger, Jean Spinette revient sur la place Bethléem pour essayer de discuter avec son agresseur. Entretemps, il appelle le 101, mais qui ne répond pas avant de longues minutes. Et dans la tête du bourgmestre, l'histoire prend une tournure politique. "Je suis en première ligne, avec trop peu de policiers (...). Parfois, je me retrouve seul à agir, sans policier."

Car le profil de son agresseur, Jean Spinette le devine. "Avec le plan été, on a été plus incisif sur les troubles à l'ordre publique et le deal de rue. Et depuis, je croise de plus en plus de jeunes assez hostiles, qui se moquent ouvertement de moi." À propos de la vidéo tournée quelques heures plus tôt, l'édile est lucide. "En tant que personnalité locale, on ne peut plus être soi-même, on est susceptible d'être sujet à des attaques, des mensonges et des fake news en permanence." Lucide, mais pas imperturbable, et sa voix est emplie d'émotions quand il pose le constat. "Bientôt, on n'aura plus personne pour être bourgmestre."