Conflit israélo-palestinien : des centaines de personnes manifestent à Saint-Gilles en soutien à la Palestine

"Le peuple palestinien a besoin de notre soutien inconditionnel. Il doit pouvoir entendre notre voix de façon à ce qu'il ne se sente pas seul dans ce combat", a clamé un homme à la foule. "Les personnes d'Afrique du Nord, du Congo, issues de l'immigration et ici présentes, savent ce qu'est le colonialisme et l'apartheid. Si l'Union européenne est du côté d'Israël, alors nous soutenons le peuple palestinien. Nous sommes fiers de soutenir l'opposition palestinienne et nous ne cesserons de répéter que les Palestiniens ont le droit de se libérer du fascisme, du sionisme, et de l'occupation."

"Le 7 octobre marque le début d'une nouvelle révolution palestinienne qui mènera à la libération de la Palestine", a affirmé un autre intervenant. "Les F-16, les F-35, les roquettes qui sont financés avec l'argent européen et américain tuent nos enfants dans les hôpitaux de Gaza et tentent d'expulser notre peuple, répétant ce qui s'est fait en 1948."

L'orateur a insisté sur le droit du peuple palestinien à user de la violence pour se rebeller. "Personne n'a de leçon à donner, à un peuple oppressé depuis 75 ans, sur les formes de résistance qui sont acceptables ou non."