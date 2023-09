Les trams traverseront le carrefour en son centre : voici les plans des nouveaux sens uniques de la Barrière de Saint-Gilles (photos)

Nouveau plan de circulation à la barrière de Saint-Gilles. ©DR

Concrètement, “les rails de tram traverseront désormais le carrefour au centre. La statue de la Porteuse d’eau sera légèrement décentrée, au croisement des axes de la chaussée de Waterloo, de la rue de l’Hôtel des Monnaies et la rue Théodore Verhaegen. Les trottoirs seront élargis et la largeur de la voirie réduite afin de ne pas permettre à deux voitures de rouler de front, une des principales causes d’accident à l’heure actuelle sur ce carrefour. De la végétation sera intégrée partout où cela est possible. Les aménagements renforceront le caractère de rond-point de la Barrière et clarifieront ainsi le régime de priorités pour les automobilistes”, détaille Bruxelles-Mobilité.

L’administration dit viser ici un “apaisement global du rond-point et une fluidification des transports en commun” grâce, encore “à la mise à sens unique de la Chaussée de Waterloo, de la rue Hôtel des monnaies et du goulet de l’avenue du Parc”.

Nouveaux sens uniques

Le tronçon de la chaussée de Waterloo au nord de la Barrière, passera à sens unique de la Barrière à la Porte de Hal. En voiture, il ne sera plus possible de venir du nord, donc de la Porte de Hal, et d’entrer sur la Barrière par cette voirie.

Autre changement aussi pour la rue de l’Hôtel des Monnaies, cette fois dans l’autre sens. Les voitures ne pourront plus quitter la Barrière pour s’engager dans cette voirie. Ces mesures sont aussi intégrées dans le futur plan de mobilité de Saint-Gilles qui devrait faire l’objet de réunion d’information prochainement.

©IPM Graphics

L’ensemble de l’avenue du Parc en rue cyclable

Dans l’avenue du Parc, des pistes cyclables séparées seront aménagées sur les tronçons les plus dangereux, soit “en montée entre Rochefort et l’avenue Clémentine, dans le goulet à l’approche de la Barrière, en descente à l’approche de Rochefort”. Les cyclistes partageront par contre la voirie avec les voitures sur le reste de l’avenue qui passera en rue cyclable.

Par ailleurs, “le goulet de l’avenue du Parc passera en sens unique depuis la Barrière vers la rue de la Perche. Les arrêts de trams seront déplacés tandis que tous les rails de tram de la zone seront remplacés”.

Avec ce projet, la ministre de la Mobilité Elke Van den Brandt (Ecolo) assure que “les riverains et riveraines du quartier densément peuplé autour de la Barrière et l’avenue du Parc bénéficieront bientôt d’une coulée verte qui les mènera directement au parc de Forest.” La commune de Saint-Gilles précise de son côté que “ce projet est une première étape concrète vers une Barrière qui comprendra différentes boucles de circulation à sens unique visant à réduire le trafic de transit traversant Saint-Gilles”.

C’est un dossier qui aboutit après une longue saga pour Saint-Gilles. La première annonce d’un réaménagement de la barrière a en effet été faite il y a plus de dix ans, en 2011.

L'avenue du Parc à Saint-Gilles sera réaménagée: elle deviendra une rue cyclable. ©DR

Le projet est à l’enquête publique jusqu’au 23 octobre. Les plans détaillés sont consultables sur le site openpermit.brussels. Une réunion d’information aura lieu pour les riverains le 11 octobre (18h à l’école Les Filles de Marie). D’autres réunions de consultation seront organisées par la commune dans le courant des mois d’octobre et novembre concernant le nouveau quartier apaisé, dont ce projet fait partie.