Saint-Gilles interdit l’alcool dans les espaces publics autour de la gare du Midi et prolonge ses mesures de 3 mois

Très concrètement, dans le quartier de la gare du Midi, l’interdiction de consommer de l’alcool dans l’espace public se double d’une fermeture des commerces à 1h du matin. Cette dernière mesure ne concerne pas les autres zones définies par l’ordonnance.

Spinette se dit satisfait des résultats qui découlent de l’interdiction. “L’ordonnance prise en juin dernier, couplée avec le Plan été de la zone de police Midi, a permis de contribuer à rétablir la sécurité et la tranquillité dans le périmètre qui était concerné”, argue-t-il. Cette ordonnance prévoyait aussi de sensibiliser les tenanciers et exploitants de nigh-shops.

”L’interdiction de la consommation d’alcool en rue n’est pas une solution miracle”, concède Spinette ce 18 septembre 2023. “Mais elle contribue à faire baisser le niveau de nuisance et de violence engendré par la consommation excessive d’alcool au bénéfice du public en errance, qui est la première victime de cette violence, des travailleurs sociaux pour leur permettre de travailler dans des conditions plus sûres, des habitants des quartiers concernés et des usagers de la gare”. Et de nuancer : “C’est le rôle de la commune d’assurer l’ordre et la sécurité publique. Mais ma priorité reste le travail social. Et je ne puis que souligner une nouvelle fois l’effort qui doit être fait par le fédéral dans l’accueil des migrants et des mineurs étrangers non accompagnés (MENA) pour assurer une prise en charge effective de ce public”.

(*) Les rues concernées : Parvis de Saint-Gilles, place Marie Janson, rue de Moscou, place Dillens, avenue Henri Jaspar, avenue de la Porte de Hal (entre la rue César Depaepe et l’avenue Jaspar), chaussée de Waterloo (du carrefour de la Porte de Hal jusqu’au Parvis de Saint-Gilles), le Petit Parvis, la rue de l’Église, début de la rue Vanderschrick (segment entre chaussée de Waterloo et Avenue Jean Volders), avenue Jean Volders, rue César Depaepe, place Bethléem, ainsi que dans les parcs Vanderschrick et Germeau.

(**) Les rues concernées gare du Midi : la gare elle-même, rue de l’Argonne, place Victor Horta, avenue Fonsny, bvd Poincaré, avenue de la porte de Hal, place Bara, rue de France, rue Ernest Blerot, rue Théodore Verhaeghen, rue de Mérode, rue d’Angleterre (entre Fonsny, rue de Mérode et rue Couverte), esplanade de l’Europe, rue de Danemark (entre Fonsny et Mérode), rue de Russie (entre Fonsny et Mérode), tunnel et rue des Vétérinaires, bvd Jamar, rue de Suède (entre Fonsny et Mérode), rue Joseph Claes (entre Fonsny et Mérode), rue Coenraets (entre Fonsny et Mérode), rue de Hollande (entre Fonsny et Mérode), avenue Paul-Henri Spaak, place Marcel Broodthaers, place de la Constitution, rue de l’Instruction.