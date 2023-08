Insécurité à la gare du Midi: les autorités veulent inscrire leur coopération sur Bruxelles-Midi dans la durée

Lors de la réunion, l'ensemble des partenaires (parmi lesquels la zone de police Midi, la police fédérale, Bruxelles Prévention et Sécurité (safe.brussels), la SNCB et Infrabel) ont exposé les premiers éléments du plan d'action visant à renforcer la sécurité et la vivabilité de la gare du Midi, plus grande gare du pays et principal point d'entrée des voyageurs étrangers, et de ses environs.

Vendredi passé, le gouvernement fédéral avait en effet annoncé un plan d'action en trois axes pour y restaurer la sécurité. Le premier d'entre eux porte sur la lutte contre les phénomènes criminels et l'illégalité dans et autour la gare. Le deuxième vise, lui, le phénomène du sans-abrisme ainsi que les problèmes de dépendances, de toxicomanie et de propreté dans le quartier. Enfin, le troisième axe prévoit des travaux d'adaptation de l'infrastructure et le développement de la vidéosurveillance.

Les actions envisagées à l'issue de la réunion de jeudi sont tant de nature préventive que répressive, de court terme, moyen ou plus long terme, qu'il s'agisse d'actions des forces de l'ordre sur le terrain, d'accompagnement et de prise en charge des différents publics-cible, d'aménagement et de transformation des lieux, d'initiatives en matière de coordination entre acteurs, de répartition et de renforcement des compétences, liste le Centre de crise National.

Les plans détaillés seront validés dans le courant de la semaine prochaine. Cela n'empêche cependant pas que des actions soient entretemps entreprises sur le terrain, prévient le NCCN. À l'image de celle organisée samedi dernier à l'initiative de la zone de police de Bruxelles-Midi et du cabinet de l'Intérieur. Près d'une soixante de personnes avaient été interpellées à cette occasion.