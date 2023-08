Deux braquages à mains armés dans deux bars de la même rue saint-gilloise en moins d’une semaine

Dimanche 13 août, la serveuse du Cais do Douro un bar de la rue Gustave Defnet au croisement avec la rue Crickx à Saint-Gilles a eu un shift très mouvementé. Alors qu’elle était en cuisine, un homme entre dans le bar armé d’un cutter. Il exige l’argent de la caisse et réclame la clef pour ouvrir les machines à sous. La serveuse ne se dégonfle pas et donne à l’homme une mauvaise clef pour gagner du temps et appuyer sur le bouton de l’alarme. Pas de chance, ce dernier n’a pas fonctionné. Le braqueur repartira avec approximativement 200 euros sans faire de blessé mais en ayant fait une grosse frayeur à la serveuse.