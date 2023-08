"Avec 1.800 euros par mois, on ne s’en sort plus": de plus en plus de familles bruxelloises se rendent aux donneries de kits scolaires

Il faut dire que chaque année, la rentrée scolaire représente un nouveau défi pour les portefeuilles des familles. Une donnée qui se traduit dans le profil des bénéficiaires. En 2022, l’ASBL "Solidarité Grands Froids" qui organise la distribution de kits depuis neuf ans offrait 650 kits scolaires, contre 958 cette année. Près de 50% de plus. “Avant, on avait des personnes à la rue, relate Eric, un bénévole, au milieu des kits qui partiront tous dans la journée. Maintenant, on a des familles monoparentales qui ont un salaire, mais avec 1.800 euros. Ce n’est plus possible de s’en sortir.”

Les allocations ne suffisent plus

”C’est l’année la plus catastrophique”, constate Cynthia Simpson, qui filtre que chaque bénéficiaire s’est bien inscrit dans une liste transmise par un réseau de 35 associations bruxelloises. “Après le Covid, la crise énergétique, on voit maintenant des personnes qui travaillent, mais pour qui les allocations ne suffisent plus.”

C’est le cas de Janeta-Janet, maman de Moriah et Madeleine-Chloé, venues faire la file sous le soleil. “C’est la première fois que je viens, j’ai aussi pris les colis de ma voisine.”

distribution de fourniture par solidarité grands froids pour les familles en difficultés à st gilles ©ennio cameriere

"Mais on voit les donations diminuer"

L’ASBL Solidarité Grands Froids ("au pluriel, car il y a le froid de dehors mais aussi le froid dans le cœur”, explique Eric) n’est pas subventionnée, et fonctionne avec des dons ou des sponsors pour les kits scolaires. Le reste de l’année, elle vient en aide aux plus démunis avec des dons de vêtements. “Mais on voit les donations diminuer”, constate amèrement le bénévole. “Les dons diminuent au fil du temps”, peut-être aussi parce que de plus en plus de personnes en ont besoin.

Les inondations à Liège, l’Ukraine, la Turquie... Les demandes se sont multipliées au fil des derniers mois. Pour les 7.000 sans-abri bruxellois, l’ASBL Grands Froids ne compte plus qu’une seule paire de chaussures pour hommes, par exemple.

”Mon cadeau, conclut Cynthia Simpson sur une note positive, c’est de voir des enfants qui étaient en primaire il y a neuf ans, et de constater qu’ils sont en secondaire ou dans l’enseignement supérieur aujourd’hui.”

Pour aider l’ASBL Solidarité Grands Froids, deux cas de figure sont possibles. Via un don de vêtements en bon état dans les locaux de l’association : rue du Danemark, 74 à 1060 Saint-Gilles. Ou via un don financier sur le compte : BE62 7320 5892 8561. Plus d’infos sur le site http://www.solidaritegrandsfroids.be/.