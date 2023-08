La prison de Saint-Gilles envahie par les rats, les détenus dénoncent une situation “inhumaine” : “Certains atteignent presque la taille d’un castor !”

Des photos et vidéos ont été diffusées par des détenus de la prison de Saint-Gilles. Les images montrent de nombreux déchets où des rats, de tailles parfois importantes, grouillent. “Ce n’est pas le Club Med, mais un véritable trou à rats. On a des spécimens qui atteignent presque la taille d’un castor ! Ils sont partout”, témoigne l’un des prisonniers auprès de Sudinfo. “Dites-le bien à vos lecteurs : ici, c’est l’enfer sur terre. On n’en peut plus de vivre dans de telles conditions. C’est totalement inhumain, dégradant”, dénonce-t-il.