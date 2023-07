La nouvelle place Marie Janson enfin inaugurée à Saint-Gilles: “Il n’y a pas de mobilier anti-SDF, tout le monde peut s’asseoir partout” (photos)

Avouons-le : la place Marie Janson a sacrément changé. En mieux. Le chantier lancé en octobre 2021 a duré plus d’un an et demi. Les marteaux-piqueurs ont enfin laissé place aux enfants, qui s’accrochent sur les engins de street-workout, se balancent sur les jeux en bois ou dévalent le petit talus artificiel muni de prises d’escalade. Entre les zones gazonnées perméables, leurs parents ont sorti les boules de pétanque. Ou le Molkky : on est à Saint-Gilles. Quelques bières sont décapsulées sur les larges tables de pique-nique ou les nombreux bancs arrondis. Dans le haut, le long de la rue Hôtel des Monnaie, les jeunes ont déjà lancé les tournois de foot ou de basket 3X3. Et un riverain promène son chien dans le nouvel espace dédié.

”Il y a 45 ans, le lieu était un complexe de bâtiments”, rappelle Willem Stevens, échevin de la Revitalisation urbaine (Vooruit). “En 1979, la Commune a tout rasé pour paver et planter des arbres”. Un terrain de sport se greffe, ainsi qu’un parking. “Mais on constate que c’est un lieu de passage. On voulait créer un vrai lieu de rencontre”. Mesure phare : un accès motorisé limité aux livraisons et aux usagers des parkings de la rue de Moscou.

Toilettes mixtes

La Commune s’appuie sur les moyens alloués au Contrat de Quartier Parvis-Morichar et sélectionne le projet des architectes Paola Vigano et VVV. “Ils ont compris qu’il fallait donner de nouvelles fonctions tout en gardant les arbres”, reprend Stevens, qui précise que “57 arbres supplémentaires sont arrivés, dont certains, dits 'centenaires', vont prendre beaucoup plus de volume”. Se greffent aussi 3 kiosques. Le premier dessert les terrains de sport, le 2e s’ouvre sur le Parvis comme parfaite scène de concert et le dernier abrite toilettes mixtes et garage à vélos, géré par parking.brussels. “La toilette sera ouverte lors des marchés”, précise l’édile. Pour protéger l’aire plantée, la banquette de béton prend un rôle de barrière. “Plus question de laisser entrer camions et camionnettes : vu les caves de l’ancien hôtel des monnaies, les arbres ont développé leurs racines horizontalement”.

Riverains, cafetiers et commerçants ont une inquiétude : l’ancienne place Marie Janson avait la réputation de drainer une fréquentation parfois peu compatible avec une séance de balançoire. “Je suis très à l’aise avec cette question”, assure le Bourgmestre Spinette. “Les traversées sont revues, le muret séparant la place du Parvis a disparu, les buissons et bulles à verre aussi. Ça ressemble plus à un parc. Il y a quelques années, certains se cachaient pour tenter des car ou sac-jackings. Il n’en est plus question”. Le maïeur pense aussi que c’est “son appropriation par les usagers qui changera la dynamique. Si les gens trouvent du plaisir à s’y installer, le contrôle social s’opérera de lui-même”.

Mais Jean Spinette n’est pas naïf non plus. “Quand on ouvre un tel espace public, il faut sensibiliser”. C’est là qu’intervient la zone de police Midi. “Nous lançons un plan de visibilité des forces qui émanent des différents services de notre zone”, intervient Stéphane Szymusik, commissaire responsable de la proximité sur le territoire de Saint-Gilles. “Nous travaillons sur des hotspots où nous identifions des nuisances, notre présence doit rassurer commerçants, riverains et usagers”. L’opération se tiendra jusqu’à septembre, comme celle qui interdit la consommation d’alcool dans certaines rues. Dont forcément cette nouvelle place Marie Janson.

”On remet du bleu en rue. Il faut s’assurer que la place soit accessible à toutes les tranches de population”, prévient Spinette, qui glisse que les caméras de surveillance sont branchées. “Mais je coupe court aux rumeurs : ici, on peut s’asseoir partout, il n’y a pas de mobilier anti-SDF”.

Budget : 1,5 million via Beliris, 2 millions via la Région pour le contrat de quartier, 500.000 via Bruxelles Mobilité.