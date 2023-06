En réalité, cette place n’a jamais officiellement été un parking. Elle avait été ouverte au stationnement lors des travaux de rénovation des façades de l’hôtel de ville en 1998-1999. On parle donc ici d’une repiétonnisation et de la fin d’une “relique anachronique pour faire place fera place à un véritable espace public”, se réjouit l’échevin en charge de la Mobilité, Catherine Morenville (Ecolo). Et son confrère socialiste, le bourgmestre Jean Spinette, d’ajouter : “La place Van Meenen va accroître son rôle de cohésion sociale dans le quartier.”

Une partie des places supprimées seront compensées par l’ouverture de stationnements avenue Ducpétiaux à proximité de la prison. Il sera toutefois toujours possible de se parquer devant l’hôtel de ville, sur le parking d’honneur abrité par les deux ailes de l’édifice.

Des aménagements à venir

La commune ne compte pas s’arrêter là. À terme, elle souhaiterait piétonniser une petite partie de l’avenue Demeure pour créer une continuité piétonne entre la Barrière et l’hôtel de ville. Cette coupure dans l’avenue Demeure pour les automobilistes permettrait de bloquer le trafic de transit entre la chaussée d’Alsemberg et la chaussée de Waterloo. La place Maurice van Meenen devrait aussi faire peau neuve. Ce projet sera soumis à la consultation des Saint-Gillois en septembre.