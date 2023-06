Alcool interdit en rue à Saint-Gilles : “Écarter de l’espace public ceux qui mélangent grosse canette de bière polonaise, médocs et came”

Concrètement, la mesure saint-gilloise prend cours ce 22 juin 2023 pour les rues et places concernées (*). Elle est d’application jusqu’au 11 septembre. Soit la belle saison. Ce qu’elle prévoit : l’interdiction de la consommation d’alcool sur la voie publique dans les zones concernées et la sensibilisation des horecas et des night-shops”.

guillement Ce n'est pas une ordonnance 'alcool'. D'ailleurs les seuils d'alcool sont impossibles à déterminer. C'est une ordonnance 'apaisement des espaces publics'.

Le Bourgmestre Jean Spinette (PS) dément d’emblée toute accusation de “chasse aux pauvres” ou “aux mendiants”. “Je réfute ce procès. Ce qu’on a constaté avec les acteurs sociaux, les commerçants, les horecas, les habitants, c’est que des femmes, des enfants, des personnes âgées, des travailleurs sociaux, mais aussi des personnes précarisées, sont en permanence agressés, insultés, victimes de sexisme, dans ces lieux de la commune”, développe Jean Spinette. “Les sans-abri ne sont pas toujours les plus défoncés”. Ces personnes “problématiques”, ce sont aussi “des habitants du quartier qui mélangent grosses canettes de bière polonaise, médocs et came”. Le Bourgmestre insiste : “cette ordonnance n’interdit pas la manche : elle donne un bras coercitif pour intervenir. Et je réfute aussi le procès qu’on va me faire sur la gentrification du Parvis : je cible place Bethléem et cité Fontainas, où les familles populaires n’en peuvent plus”. Spinette tient à la nuance : “Ce n’est pas une ordonnance 'alcool'. D’ailleurs les seuils d’alcool sont impossibles à déterminer. C’est une ordonnance 'apaisement des espaces publics'”.

”Kot à crack”

Aussi, outre une présence permanente des gardiens de la paix, les patrouilles de police à pied seront intensifiées. La zone de Bruxelles-Midi sera mise à contribution : des équipes “supplémentaires” sont annoncées. “Avec une gare internationale, deux stades de football, une prison, oui, les moyens sont insuffisants”, opine Jean Spinette. “Mais je veux du bleu dans la rue, à pied, et pas uniquement des forces d’intervention”. Contacts sont pris aussi avec les soignants, les associations comme Dune et Transit, les services d’urgence des hôpitaux Iris Sud, pour déterminer la meilleure méthode de prise en charge quand la police débarque avec un “client” saoul ou drogué. “Les premières lignes aussi subissent la violence. Un ambulancier a pris des coups de couteau”. Plutôt que la “très lourde” procédure Nixon qui permet d’interner une personne sous influence sans son consentement via détour judiciaire, le Bourgmestre privilégie donc les “écartements temporaires de l’espace public” qui peuvent être pris individuellement à l’encontre de personnes ciblées. “Ces personnes sont alors placées en dégrisement. Certaines accepteront peut-être la prise en charge volontaire. Je veux inciter les gens à se défoncer ailleurs. À ce titre, je soutiens fortement la salle de consommation à moindre risque. On poursuit les dealers qui proposent du shit, mais l’alcool aussi est une drogue dure”.

guillement Je veux inciter les gens à se défoncer ailleurs. A ce titre, je soutiens fortement la salle de consommation à moindre risque. On poursuit les dealers qui proposent du shit, mais l'alcool aussi est une drogue dure.

La place Marie Janson à Saint-Gilles sera inaugurée ce 1er juin 2023. Le Bourgmestre espère une occupation "positive" du nouveau mobilier urbain. ©EdA - Julien Rensonnet

Dans cet autre café du Parvis de Saint-Gilles, on se souvient encore d’avoir dû sortir manu militari quelques fâcheux qui s’en prenaient aux serveuses et à la clientèle. À la nouvelle de ces mesures, on s’y demande comment elles pourront s’appliquer alors que se profile l’inauguration de la nouvelle place Marie Janson. Avec sa plaine de jeu, ses bancs, ses tables de pique-nique, son terrain de sport et sa piste de pétanque. Certains clients et employés prévoient déjà “le squat par les drogués et les mendiants”. Jean Spinette ose parier sur “une occupation positive”. Il veillera à ce que cette nouvelle zone entre verdure et place urbaine soit “épargnée des usages inappropriés” : “il ne faut pas que ce nouveau mobilier devienne dégoûtant”. Là aussi, gardiens de la paix et police devront ouvrir l’œil. Quant aux nouvelles toilettes publiques, les tenanciers craignent de les voir se transformer en “kot à crack”. Le maïeur y voit “un enjeu de propreté publique. Comme en France où chaque ville doit en avoir”. Et de reconnaître : “entretenir des sanitaires, ça coûte une pêche. Certains les vandalisent, versent du ciment, d’autres en 'repeignent' les murs à leur façon. Vous voyez de quoi je parle…” Mais pas de quoi empêcher leur ouverture “si leur chantier est terminé à temps”.

Dès ce 22 juin, les équipes communales, le Bourgmestre et son échevin du Développement économiques Francesco Iammarino (Ecolo), entament une tournée des horecas et night-shops pour sensibiliser ces commerces à la problématique. On se souvient que les cafés du Parvis, excédés, avaient lancé une grève en septembre 2021 pour dénoncer une violence croissante. Et de rassurer : “On ne ferme pas les night-shops. Il y en a 50 sur la commune. On n’arrêtera pas non plus tous ceux qui boivent une canette dans les parcs”. Saint-Gilles peut respirer.

(*) Les rues concernées : Parvis de Saint-Gilles, place Marie Janson, rue de Moscou, place Dillens, avenue Henri Jaspar, avenue de la Porte de Hal (entre la rue César Depaepe et l’avenue Jaspar), chaussée de Waterloo (du carrefour de la Porte de Hal jusqu’au Parvis de Saint-Gilles), le Petit Parvis, la rue de l’Église, début de la rue Vanderschrick (segment entre chaussée de Waterloo et Avenue Jean Volders), avenue Jean Volders, rue César Depaepe, place Bethléem, ainsi que dans les parcs Vanderschrick et Germeau.