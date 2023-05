Saint-Gilles rend hommage au survivant de la Shoah Henri Kichka

L'école des Quatre Saisons a accueilli l'événement coorganisé par la commune et l'Association pour la Mémoire de la Shoah (AMS) avec le soutien du CCLJ et d'Arthur Langerman. Une centaine de personnes se sont présentées pour l'hommage, dont les élèves des écoles des Quatre Saisons et Ugenspiel, qui ont honoré le survivant par leurs dessins, leurs discours et leurs chants.