Après 22 longs mois de chantier, le parc “aux canards” Pierre Paulus enfin rouvert : avec “le plus grand toboggan de Saint-Gilles” (photos)

Le chantier comporte deux axes : d’une part la rénovation du parc de 1,2 ha à proprement parler, d’autre part la restauration patrimoniale de ce qui fut à l’origine le jardin anglais de la Maison Pelgrims, qui flanque toujours la petite colline de rocailles. 16 nouveaux arbres ont été plantés, rocailles, fausses ruines antiques, étang et petit pont romantique ont été restaurées.

Toboggan et pétanque

Il s'agit du "plus grand toboggan de Saint-Gilles". ©Cabinet Smet

Les kets seront heureux de retrouver une plaine de jeu sur la rive de l’étang, au bas du parc. Des modules et balançoires en bois ont été installés. Très fun : “le plus grand toboggan de Saint-Gilles” relie désormais les deux niveaux. Le boulodrome aussi a été relifté : 3 terrains de pétanque extérieurs y sont intégrés. Une concession est convenue avec un opérateur pour vous permettre d’y siroter quelques bières et thés glacés, mais celle-ci doit encore être signée. L’ouverture devrait donc intervenir au plus tard “en septembre”. Ce sont aussi des éboulis dans les fondations du boulodrome, dus à des ruptures de canalisation, qui ont retardé le chantier du bâtiment. Celui-ci n’est d’ailleurs pas finalisé. Enfin, les familles seront heureuses d’y voir ouvertes des toilettes publiques.

La décision de rénover cet espace classé en 1997 remonte à 5 ans. “Le parc a en effet quelque peu souffert d’une utilisation intensive ces dernières années”, notent autorités communales et régionales dans un communiqué commun. Il faut dire que le centre de Saint-Gilles est tout aussi dépourvu d’aménagements à destination des enfants que d’espaces verts.

2,7 millions

Le petit étang et les rocailles de la Maison Pelgrims ont aussi été restaurés. ©Cabinet Smet

Le contrat de quartier durable Parvis-Morichar a donc permis de débloquer 480.000€ alors qu’une subvention au patrimoine de 855.000€ a été accordée par le Secrétaire d’État Pascal Smet. La nouvelle plaine de jeu a été subventionnée à hauteur de 116.000 euros par la Région. Enfin, la Commune a financé 1,3 million, portant le total de la rénovation à 2,7 millions d’euros.

À l’heure de couper le cordon, les édiles ne cachent pas leur satisfaction. “Le projet permet de réunir, autour d’un même jardin, des activités et des générations très diverses”, se félicite le Bourgmestre Jean Spinette (PS) en énumérant l’École Nouvelle, le cercle senior ou l’Académie des Beaux-Arts. L’Échevin de la Revitalisation urbaine Willem Stevens (Vooruit) voit quant à lui dans le parc Paulus “un espace vert nécessaire pour de nombreux habitants de ce quartier densément peuplé”. Et le Secrétaire d’État Pascal Smet (Vooruit) de garantir que “le parc deviendra sans aucun doute un des nouveaux rendez-vous populaires de Saint-Gilles”.

Notons que le parc Paulus s’inscrit dans un maillage vert plus large entre la place Morichar et le Parvis, auquel d’autres espaces verts viendront bientôt se greffer : le Mairesse Garden, en intérieur d’îlot entre rue Hôtel des Monnaies et la rue Louis Coenen, et bien sûr la nouvelle place Marie Janson dont l’inauguration est imminente. Sans oublier la courette verdurisée derrière le Jacques Franck, nommée Jardin Hélène De Rudder.