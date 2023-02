Malgré la contre-performance, l’Union ne doit pas s’inquiéter

Pourquoi cela n’a pas été

Il faut remonter assez loin dans le temps pour retrouver trace d'une défaite en championnat à domicile de l'Union avec au moins quatre buts encaissés. C'était le 13 mai 2017, en playoffs 2 face à Saint-Trond (1-4) pour cette équipe qui n'a que rarement montré des failles défensives cette saison, malgré une autre défaite par quatre buts d'écart cette saison (4-2 à l'Antwerp). Face au Standard, ce sont de trop nombreuses erreurs individuelles qui ont été à la base de la déroute. Sur le but d'ouverture, Lynen perd un ballon facile dans le milieu du jeu. En fin de match, le quatrième goal tombe après une très mauvaise appréciation de Machida. " La grande différence a été les erreurs individuelles commises par mes joueurs", expliquait Karel Geraerts après la rencontre. "Dans le football de haut niveau, ces petites erreurs se payent cash et nous avons été punis."

Une autre raison de la quatrième défaite subie en championnat par l’Union est la bataille tactique remportée par Ronny Deila, l’entraîneur du Standard. Son 3-4-3 a plus qu’embêté les Bruxellois qui ont dû faire face à un bloc ultra-compact laissant très peu d’espaces dans le milieu du jeu. Les Liégeois ont d’ailleurs remporté 55 % des duels joués dans la partie et 58 % des duels aériens. Avec comme résultat de nombreuses pertes de balles des Unionistes et des reconversions offensives rapides des Liégeois.

" Nous n'étions peut-être pas prêts à ce que le Standard joue de cette manière, avançait Anthony Moris. Ils nous ont mangés dans le milieu du terrain dès la première minute avec une supériorité numérique qui nous a embêtés. C'était intelligent de leur part. Leurs courses dans notre défense nous ont aussi fait mal. Vu leurs dernières semaines difficiles, ils avaient un tas de raisons de venir nous bousculer et gagner ce match."

S'ils ont été bousculés, les Unionistes auraient tout de même pu remporter ce match. Mais un manque d'efficacité face au but adverse en a décidé autrement pour cette équipe qui aura tiré quinze fois au goal avec six tirs cadrés. " Nous aurions dû inscrire plus que deux buts vu nos nombreuses occasions", analysait Geraerts. Le Standard, de son côté, a tenté neuf fois sa chance et a inscrit ses quatre goals sur un total de six tirs cadrés.

Pourquoi ce n’est pas grave

Malgré cette contre-performance qui fera date, tout n’était pas à jeter pour autant du côté de l’Union. Menés à deux reprises en première mi-temps, les hommes de Karel Geraerts ont démontré qu’ils avaient les ressources nécessaires pour revenir deux fois au score. Ils ont aussi prouvé qu’ils avaient les qualités pour jouer dans un autre système tactique que leur 3-5-2 en étant mieux en jambes dans le 4-4-2 mis en place lors de la seconde période. D’un point de vue individuel, certains joueurs ont tout de même réussi à sortir du lot comme Cameron Puertas qui a parfaitement remplacé Lazare, suspendu.

Surtout, cette défaite qui devait bien arriver un jour n’a pas d’énormes conséquences au classement général vu la perte de points de Genk mais aussi du Club Bruges.

" Nous savions que nous n'allions pas gagner tous les matchs jusqu'à la fin de la saison, tempérait Moris. Une petite claque de temps en temps ne peut pas faire de tort pour la suite de la saison. Il n'y a pas le feu dans la baraque : à nous de rester calmes et d'analyser la rencontre dans son ensemble. C'est important de souligner ce qui n'a pas été en vue des grosses échéances à venir."

Avant de se déplacer début mars à l'Antwerp pour une importantissime demi-finale retour de Coupe de Belgique, l'Union aura l'occasion de se racheter dès samedi dans un nouveau gros match face à Westerlo, un réel candidat au top 8. " Il va falloir rebondir le plus rapidement possible dans un match difficile face à une équipe qui joue du beau football", analysait Senne Lynen.

"Nous sommes contents qu'il y ait ce match qui arrive déjà la semaine prochaine pour montrer à tout le monde qu'une défaite comme celle face au Standard peut arriver, concluait Anthony Moris. Nous avons à cœur de montrer que nous avons une grande équipe et que nous allons réagir."